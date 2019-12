JAVNO SE ODREKAO BRATANICE, A SAD HOĆE SE MIRI: Luna za Đoleta ima JEDNU poruku, a OVO je prava istina o njihovom odnosu

Đole Đogani poslednjih meseci ponovo se javno prepucavao sa bivšom snajkom Anabelom Atijas, koja mu je posebno zamerila to što se maltene javno odrekao svoje bratanice Lune.

Tokom Luninog učešća u rijalitiju "Zadruga" Đole je u više navrata istakao da ne podržava njeno ponašanje, a zatim je usledila javna svađa sa Anabelom, sa kojom inače godinama nije u dobrim odnosima.

Luna se sada oglasila ovim povodom i prvi put posle duže vremena u javnosti pomenula svog strica Đoleta, te navela da sa njim nije u kontaktu.

"Iskreno, ja nemam odnos nikakav sa njim... Nemamo kontakt nikakav, tako da ne bih ni nešto komentarisala tu", rekla je Luna.

Lunina majka Anabela Atijas je, podsetimo, izjavila da je pokušala da se pomiri sa Đoletom Đoganijem, ali je sve palo u vodu zbog njegovih izjava o Luni.

"Ja sam njemu prišla kad je Luna bila u "Zadruzi". Poželela sam da se pomirimo, pomislila sam da ovo što me je u životu strefilo s detetom možda zapravo služi da bih shvatila da život nije kakvim ga mi zamišljamo. Da prihvatimo ljude onakvima kakvi jesu. Dala sam mu šansu. Međutim, to se srušilo onda kad se Đole odrekao Lune u "Ami Dži šouu". Rekao je: "To dete nije naše dete, nemojte da nas pitate za nju, mi imamo svoju decu." Jer Luna je tada bila gubitnica, bila je omražena, ljubavnica. Sada se sve promenilo jer je pobednica, pa su hteli da se pomire. Ali Luna više nema osećaja jer ni oni nisu imali kad joj je trebalo", rekla je Anabela nedavno.

