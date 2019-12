ŠOK! GOGA SEKULIĆ NIKAD ISKRENIJA: Možda sam sebična, ali ne želim DRUGO DETE! Razlog će vas IZNENADITI

Folk pevačica Goga Sekulić se nakon kratke pauze zbog rođenja sina Vasilija vratila na velika vrata.

"Mnogo volim decu i znam da će možda ružno zvučati, ali ne razmišljam o novoj trudnoći. Mene trenutno samo Vasilije zanima. On je centar mog sveta, a sve drugo - ako stignem i ako mogu. Ne razmišljam o drugom detetu, možda će zvučati sebično, ali tako je", kaže Goga.

Kako kaže, kada je na nastupima i raznim snimanjima, u pomoć joj priskaču babe i dede, koji brinu o njenom jedincu.

Ipak, ne onoliko koliko bi želeli.

- Roditelji mi izlaze u susret, pomažu mi dosta. Mada, pomagali bi oni i više kada bih im ja dozvolila. Oni bi ga čuvali po svom, ali mama ne da jer ima posebne uslove - kaže kroz smeh pevačica i dodaje da se trudi da sina ne razmazi i da svoje odsustvo ne nadomešćuje skupim igračkama.

- On je još veoma mali, ali se nadam da će me razumeti kada poraste, da će mu biti jasno i da će razumeti da je mama morala da radi, da putuje i da odsustvuje. Kao i svaka druga majka, i ja moram da zaradim novac. Da sam u Švajcarskoj i da radim, na primer u banci, morala bih da se vratim na posao tri meseca nakon porođaja, a on bi morao da krene u jaslice - kaže Goga.

Novu godinu dočekaće radno, reprizu takođe, ali se za svog naslednika ne brine.

- Sin će biti sa tatom, bakom i dekom i biće mu super. Nadomestiću mu sve kad dođem kući - kaže Goga. Iako izgleda odlično, ne trenira.

- Počela sam da treniram, ali zaista nemam vremena za to. Non-stop sam sa detetom i maksimalno sam mu posvećena. Snimam nove pesme, jedna je već izašla, a za koji dan će izaći još jedna, koju su radili Vuk Mob i Marko Moreno - kaže Sekulićeva.

