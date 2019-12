SPAVAO JE SA 4 ŽENE ODJEDNOM I IMAO GOLE SLIKE SVIH ŽENA: Slabinac se hvali da ima više TROFEJA nego Mik Džeger! ŠOK!

Nakon čak 50 godina muzičke karijere, poznati pevač Krunoslav Kićo Slabinac (75) kaže da ne može da nade sponzore za niz koncerata u pozorištima hrvatskih gradova kojima je želeo da obeleži jubilej na tamošnjoj sceni.

Pevač kojeg je cela Jugoslavija obožavala najviše zbog legendarnog hita „Zbog jedne divne crne žene“ želeo je na ovaj način da obeleži jedinstveni jubilej, međutim, kako kaže, nema zainteresovanih.

"Smatram da je teatar pravo mesto za to, gde sam u svom ambijentu, gde sam se prvo i edukovao kao muzičar. Želeo sam da vim i dvostruki prigodni album, međutim, nismo našli zajednički jezik. Imam osećaj da se ne uklapam, kao da se traže razlozi da me zaobilaze. Ja sam mislio, ako čovek stvara nešto kvalitetno, neku vrednost, da pod stare dane neće morati toliko da peva, ali da će imati neku cenu. Ipak, danas napraje obrnuto. Visoku cenu imaju mediokriteti", rekao je Slabinac.

Korist i šteta Kićo Slabinac je imao i izlet u politiku. On je od 1995. do 1999. godine bio predstavnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Zagrebu. Posle je izjavio da mu je to naštetilo karijeri. - Nisam nikada sanjao da ću biti u politici. Na to me nagovarao pokojni predsednik hrvatske Franjo Tuđman. Nagovarao me 1990. godine. U Varaždinu 1993. pitao me je jesam li potpisao pristupnicu. Rekao sam: „Predsedniče, kazao sam svoje“. On mi je onda potpisao pristupnicu i rekao da to odem da verifikujem, što ja nisam učinio. Kad me je opet 1995. godine pozvao Vladimir Šeks i rekao da dođem na ručak kod njega, rekli su mi: „Imali smo izbor između dvojice pevača, jedan je otišao za konzula, izbor je pao na tebe“. Svi su mi rekli: „Ne možeš ga triput odbiti“ - seća se popularni pevač i dodaje: - Nije mi samo jedan čovek rekao: „Voleo sam te dok nisi ušao u politiku“.

Slabinac napominje da ga zasad ne zovu da peva na predizbornim skupovima, ali ako ga pozovu, kaže: „Zašto da ne, ja od pevanja živim“. S druge strane, Kićo je i ranije imao intervjue koji su i te kako umeli da uzburkaju javnost. Tako je u intervjuu za jedan hrvatski list otkrio manje poznatu stranu svog života, izjavivši da broj žena sa kojima je spavao nadmašuje onaj kojim se hvali frontmen Rolingstonsa Mik Džeger.

Napominje i da je u bivšoj Jugoslaviji bio megazvezda, te da bi, da su tada postojali Jutjub i Fejsbuk, verovatno do popularnosti došao znatno brže.

- Spavao sam s više žena od Mika Džegera. On je bio zaposlenijii nije imao toliko vremena kao ja. Što se tiče toga, nikad nisam bio od onih koji su javno pričali s kim su spavali. Čak ni onda kad sam spavao s njih četiri. U hotelu „Jugoslavija“ u Beogradu, to je jedino što mogu javno da priznam. Uvek su me cure čekale ispred sobe u hotelu, a tada ih je bilo četiri. Što bih ja sad vršio selekciju koja ide unutra, a koja ne? Kako bi se ta devojka osećala? I tako sam proveo noć s njih četiri", izjavio je pevač.

Dodao je da su mu u karijeri bacili gomile grudnjaka i gaćica. - Jedno vreme imao sam kolekciju fotografija svojih žena, ali sve sam spalio i bacio da ne bi bilo nekih neprilika. Bio sam uvek vrlo korektan i diskretan. Cure su to cenile kod mene i zato su slobodno ulazile u moj kavez, momački stan. Kroz njega su prodefilovale mnoge poznate zagrebačke glumice, manekenke i balerine, pa i crna žena iz čuvene pesme - ispričao je Kićo Slabinac.

