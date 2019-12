DOK JE BILA S NJIM NIJE JE PLJUVAO! Bivši ljubavnik Dragane Mitar opleo po njoj i otkrio JEZIVU istinu o njenom sinu!

Dragana Mitar je glavna tema "Zadruge 3", a sada se povodom svih dešavanja u "Zadruzi 3" oglasio i njen nekadašnji emotivni partnerPavle Jovanović, koji je učestvovao u prethodnoj sezoni ovog TV formata.

- Dragana je dotakla dno dna, toliko da ne može dublje ni niže. Ovo sve govori o njoj, a to da nije u vezi sa Edom je takva laž, da nema dalje. Edo uopšte nije hteo da uđe sad u rijaliti da se blamira, jer je video šta ova radi sa Tomovićem, međutim ranije je potpisao ugovor i morao je - otkrio je Pavle, osvrnuvši se na Edisa Fetića, poznatijeg kao "Gospodin Torta", i Vladimira.

- Draganin sin Jovan je kod njenih roditelja, ali sudeći po njenom ponašanju Centar za socijalni rad oduzeće joj dete".

- Vladimir Tomović se predstavlja kao neki mačo, a bije žene, u stvari on je gej, pritom i lažov! Ma, užas. Pa i njegova bivša devojka tvrdi da on voli muškarce. Laže tamo da je mene maltretirao! Baš bih voleo da vidim taj snimak pa da ga tužim lepo. On je došao u moj grad, može mrak da ga pojede ovde, da hoću da ga se rešim rešio bi ga za dva sata. Došao je sa bratom ovde i videli smo se. On se pronašao u nekoj priči u kojoj nije pomenut i krenuo je rukom za vrat da me uhvati, ja sam mu slomio ruku, onda je skočio njegov brat i razdvojio nas. Njegovi prijatelji iz Bara kažu: "Ko nije imao tuču u Bar, na Tomovića se upisao", eto to vam sve govori, gospođica se baš usrećila" dodao je Jovanović, a potom priču završio demantom vesti da ulazi u rijaliti.

"Bože sačuvaj, kad vidim kakva su g***a unutra ne bih da se glibam sa njima".

