SAMO U TRAVELLANDU: NEVEROVATNE FIRST MINUTE PONUDE ZA LETOVANJE U GRČKOJ!

Tmurno vreme Vam kvari raspoloženje? Želite da se vrati leto i da kišne i hladne dane zamenite vrelinom, a sivilo gradskog betona plavetnilom mora i sjajem beskrajnih peščanih plaža? Ako je tako, „Travelland“ Vas vodi tamo gde je uvek toplo! Za sve one koji vole da svoje letovanje isplaniraju na vreme, „Travelland“ je spremio odlične first minute ponude i popuste!

Hotel Aqua Mare Resort 3+* se nalazi na privatnoj plaži u mestu Melisi, u jednom od najlepših područja Korinta. Sobe hotela su prostrane, sa predivnim pogledom na more i planine. Na terasi hotela se možete sunčati i uživati uz besplatan engleski doručak, u večernjim satima se možete opustiti u baru na plaži, a za odličan provod i ples do kasno u noć tu je noćni klub. Uz popust do 23%, 7 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti već od 485€!

foto: Promo

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Uz popust od 53%, 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti 399€, a tu je i dodatnih 5% popusta za uplate u celini!

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. Aktuelan je popust od 53% pa 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti od 285€, a tu je i dodatnih 5% popusta za uplate u celini!

foto: Promo

U predrgađu Patre nalazi se Porto Rio 4*, okružen zelenilom. U ponudi hotela su: restorani, barovi, bazeni, dečje igralište, teniski teren, SPA i velnes centar. Sobe su prostrane i skladno uređene. Usluga je dobra, ishrana raznovrsna, a tu je i animacija gostiju. Aktuelan je popust do 35%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti 530€, a očekuje Vas i dodatnih 7% popusta na celokupne uplate!

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. U ovom hotelu možete uživati u punom pansionu po ceni polupansiona, uz 23% popusta i dodatnih 5% za celokupne uplate!

foto: Promo

Pored veličanstvene plaže u Paliouriju nalazi se Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Vrhunski SPA centar pruža veliki izbor usluga, uključujući termalne bazene, specijalne tuševe i hidroterapeutske mlaznice. Pored toga, hotel svojim gostima nudi otvorene bazene, terene za sportove, dečje igralište, restorane i barove. Uz popust do 50%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina se kreću od 599€, a očekuje Vas i dodatnih 5% popusta na celokupne uplate!

Jedinstveni hotelski kompleks, jedan od najvećih i najpoznatijih u Grčkoj, Porto Carras Grand Resort, nalazi se nadomak Neos Marmarasa i smešten je na čak 4 i po hiljade hektara! Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu, teren za golf, SPA, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, kafiće, diskoteke i barove, bazene, fitnes centre i brojne druge mogućnosti da svoj odmor učinite nezaboravnim. Izaberite jedan od luksuznih hotela ovog velelepnog kompleksa: Porto Carras Sithonia ili Porto Carras Meliton i uživajte uz cene snižene do 58%!

foto: Promo

Athena Pallas Village Hotel 5* nalazi se na Sitoniji, oko 10km pre Neos Marmarasa. Ovaj luksuzni hotel u tradicionalnom i etno stilu, smešten na samoj obali, okružen je borovom šumom. Pored otvorenih i zatvorenog bazena, igrališta i klubova za decu, restorana i barova, hotel poseduje i novoizgrađeni SPA i niz sadržaja za zabavu i animaciju, poput etno muzeja, kuglane, terena za sportove. Za ovaj hotel očekuju Vas popusti do 40%!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

