ĆIRI JE UZOR BIO BREGA, A NJIMA SU LUNA I KIJA: Rekli su da će OVO da mi se desi ako samo 1 REČ kažem o njima! STRAŠNO!

Folker Dejan Ćirković Ćira nedavno je u jednom intervjuu istakao da se zbog rijaliti programa dešavaju strašne stvari, te kako mu je, prenosi Alo pisanje Sveta, prijatelj skrenuo pažnju da nipošto ne govori o Kiji i Luni, jer će mu karijera tada propasti.

"Rijaliti će nas polako upropastiti. Za razliku od nas starih pevača koji smo pevali o ljubavi i lepim stvarima, ovi mladi danas pevaju o prevarama, opijatima, prostituciji, kriminalu. Svi spotovi imaju preskupa, besna kola, pištolje", počeo je izlaganje folker.

"Nisu oni krivi, takvo je vreme sada, ali bojim se da će da potraju, jer imaju mladu generaciju koja ih prati u stopu. I ko je glavni krivac za to? Rijaliti!" siguran je on.

"Skoro sam pričao sa jednim svojim drugarom koji je jako popularan, velika je zvezda, a uopšte nije na strani rijalitija. Rekao mi je ako jednu reč progovorim protiv Kije ili Lune sunovratiće mi se karijera. Takođe mi je rekao da su njih dve jako uticajne, da će rušiti karijere mnogim pevačima. Imaju velike grupe fanova i prave probleme. Strašne stvari se dešavaju", nastavio je pevač koji najveći deo godine provodi u inostranstvu.

"Dušici Jakovljević su zapalili auto, ako su to stvarno uradili fanovi, kao što se priča... Znam da Aco Pejović ne može da smisli rijaliti. Žao mi je što to ova omladina gleda i svi hoće da budu Luna i Kija. Meni je uzor bio Goran Bregović, a njima su njih dve. Strašne stvari se dešavaju!" zaključio je on.

