UZELA SAM TO I BACILA TAMO IZA KLAVIJATURISTE! Mia Borisavljević doživela neviđeni peh: Svi su mi se SMEJALI!

Foto: Printscreen, Magazin In

Mia Borisavljević gostujući u jednoj emisiji otkrila je da joj je nadogradnja jednom prilikom spala sa glave nasred scene, te da je odreagovala tek kasnije, pošto je shvatila šta se desilo.

Međutim, kada se malo bolje zagledala u publiku imala je i šta da vidi - pre nje su mnogi shvatili šta se dogodilo. Ceo prvi red plakao je od smeha.

"Meni je odleteo rep nasred bine. Imala sam nadogradnju. Nisam baš dobro učvrstila, tu je bio i ventilator, ja sam to vrtela, vrtela, meni se svidelo kako to leti. U jednom momentu ja osećam nešto me udara po kolenu, pogledam, ono se rep spustio skroz dovde. Uzmem, bacim onaj rep iza klavijaturiste. Međutim, kad sam pogledala, ispred mene prvi red plače od smeha, ali dobro, dešava se", rekla je Sanji Marinković u "Magazin Inu" pevačica, na šta se njen kolega Relja Popović nadovezao rečima:

"Samo sam jednom pao s bine. Uvek mnogo skačem, to je neka rep, hip-hop energija, uvek je tu mnogo skakanja, i malo sam promašio dimenzije... ali dobro, brzo sam se digao", zaključio je on.

foto: Printscreen, Magazin In

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Magazin In

Kurir