TUŽNA SAM! PRIHVATIŠ OSOBU, ČAK I DA JE NAJGORA: Luna Đogani priznala šta je bio GLAVNI OKIDAČ za RASKID sa Markom!

Luna Đogani progovorila je o raskidu sa Markom Miljkovićem, koji joj je bolna tema.

Pevačica je priznala da je tužna i otkrila šta je bio glavni okidač da se rastane sa Markom.

foto: Damir Dervišagić

"Ne mogu da kažem da sam nesrećna. Čovek mora da bude srećan i i zadovoljan sobom da bi uopšte bio srećan. Ne mogu da budem nesrećna što sam se rastala od emotivnog parnera, ali da, tužna sam. Teško mi je što sam se rastala od svog partnera. To su normalne i prirodne stvari. Neke stvari prosto ne možeš na silu i bolje je da se zdravije raziđeš, nego da to bude pogrešno i po mene i po njega. Najveći okidač jesu neke nerazmirice koje nismo na vreme rešili, ali i to što nemamo iste stavove. Nažalost, ljubav nije dovoljna da bi veza uspela. Mogu da postoje i kompromisi i razumevanja ida prihvatiš osobu takva kakva je. Prihvatiš osobu, pa čak i da je najgora. Mnogo je bitno da se menjaš. Nikada nećete od mene čuti ružnu reč o Marku. Rekla bih samim tim i o sebi ružno. Ja sam sa tim čovekom bila 11 meseci, imala prelepe trenutke. One ružne zaboravljam", objasnila je Luna, pa dodala:

"Mislim da je suvišno da se viđamo i pijemo piće. To su te neke emocije koje treba vremenom da prođu. Moje emocije se nisu ugasile, ali sam odlučila da krenem dalje. Pokušali smo, trudili se, ali nismo uspeli, život ide dalje."

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir