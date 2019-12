KAJA OSTOJIĆ ŠUTNULA HRVATSKOG FUDBALERA POSLE 2 MESECA: Pevačica pošizila na Matea, a za sve je kriva Anastasija!

Katarina Kaja Ostojić navodno je posle samo dva meseca ljubavi stavila tačku na vezu sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem.

Navodno je glavni razlog za raskid bila nastasija Ražnatović. Naime, Kaji je zasmetalo to što je njen dečko zapratio na Instagramu Anastasiju, zbog čega je napravila ljubomornu scenu, koja je rezultirala raskidom.

- Kaja je poludela kada je videla da je Mateo zapratio Anastasiju, i to dok je ona bila kod njega u Parizu. Čekala ga je da se sa treninga vrati kući, a onda je osula paljbu. Krenula je da viče na njega kako je on ne poštuje, šta on ima da prati Anastasiju i da gleda njene slike", govori dobro obavešten izvor i dodaje:

foto: Instagram

- Mateo joj je rekao kako on može da prati koga on želi i da je to njegovo pravo. Objasnio joj je da je zapratio zato što mu se sviđaju njene pesme, ali i to kako se Anastasija ponaša u javnosti, što je Kaju još više naljutilo. Pitala ga je zašto je sa njom ako ima potrebu da gleda druge devojke. Odgovorio joj je da je on slobodan da radi šta želi i da, ako joj se ne sviđa, može da ide.

Kako dalje isti sagovornik navodi, Kaja je ubrzo spakovala kofere i vratila se u Brisel, gde i sada boravi.

Kaja se nije oglašavala povodom ove priče.

