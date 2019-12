VESNA ĐOGANI OTKRILA SVE PORODIČNE TAJNE: Đole je ljubomoran, a sin mi kaže da sam GLUPA! Onda je potkačila Anabelu! ŠOK

Vesna Đogani dugo je bila u zapećku i nije se pojavljivala u domaćim medijima, ali kako i sama priznaje, uželela se naše publike, pa će je sada biti više u prestonici.

Ona priznaje da ima muža za poželeti, te da je on i, pored toga što je ljubomoran, mnogo mazi i pazi, ali i pomaže oko vaspitanja dece. Na samom početku smo je pitali zbog čega ih nije bilo u Srbiji.

foto: Printscreen/Instagram

- Istina je da nas uopšte nema. Ne izbegavamo kolege, ali bila sam malo lenja. Sada sam ubacila u petu brzinu. Grdi me Đole stalno, kaže mi da zapostavljam veliki deo publike ovde koji me obožava. Ja sam i dalje stidljiva i plašljiva, i to me sputava.

Kada ćeš da progovoriš? - Sada sam se raspričala, Đole kaže: "Uspori malo, ne moraš toliko da pričaš" (smeh). Stalno me pitaju kada će ona stara Vesna koja je pravila haos na sceni. Ja kažem vrlo uskoro. Spremamo jedan miks starih hitova. Biće u novim aranžmanima za klince koji sada stasavaju.

Svi komentarišu da ti je sada glas sazreo i da pevaš bolje nego dosad. Šta je uticalo na to? - Sve ima veze, ja sam imala dobar glas i kada me je Đole izabrao da budem pevačica. Sačuvala sam se, lepo starim. Mene posao nije pohabao ni istrošio. Imam muža koji me pazi.

Da li je Đole ljubomoran suprug? - Oboje smo dosta ljubomorni. Ko kaže da nije ljubomoran, taj laže. Oboje se proveravamo. Ja imam poverenja u njega, ali ga ipak proveravam.

Otkrij nam kako ga to proveravaš? - A ne, neka otkrije Đole nama. On je kao inspektor, zna sve. Imamo pristup socijalnim mrežama, kao i šiframa telefona. Meni muškarci ne šalju ružne poruke. Mene i njega na nastupima gledaju poželjno. Zamislite da počnemo da se svađamo na bini što nas je neko pogledao.

foto: Sonja Spasić

Kako ste se podelili oko vaspitanja dece? - Sada smo se podelili. Raspored je nikad gori. Sin Adriano je u pubertetu, osetila sam da je doskoro mene slušao, ali sada me više ništa ne sluša. Ja ništa ne znam i kaže mi da sam glupa, ali tata sve zna, tatu sluša i tata mu je idol. I mislim da tako treba da bude. Đole sada deli savete sinu, a ja se bavim ćerkom.

Na sceni si živa vatra, a van scene stidljiva. Kakva je to promena? - Alter ego proradi. Zato je meni potreban Đole kao jak i dominantan muškarac koji vodi i čuva svoju ženu.

Mnogo se pričalo o izjavama Anabele Bukve na vaš račun, kako nju komentarišeš? - Nju ne želim da komentarišem i bukvalno sve što se tiče rijalitija. To nije moja tema.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.telegraf/foto Printscreen/Instagram

