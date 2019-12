SAZNALA ZA BOLEST U 6. MESECU TRUDNOĆE: Nadežda Biljić otkrila sve o zdravstvenom stanju, promenila život IZ KORENA!

Nadežda Biljić je u šestom mesecu trudnoće saznala da ima dijabetes, što je jako uplašilo, a zato je rešila da promeni način života.

"Dobila sam šećer u trudnoći. Ne pijem lekove, ali sam promenila život iz korena zbog trudničkog dijabetesa. Ne jedem slatko, ne pijem gazirano, čak ne jedem ni voće. Kontrolišem se i nemam strah sve dok se pridržavam zdravog načina života", kaže Biljićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Kaže da ima punu podršku svog dečka Tome Panića koji je tu za nju, a sve nesporazume i ono što je ružno, ostavili su iza sebe.

"Moj život se dosta promenio od kada sam u drugom stanju. Naporna sam sebi i Tomi. On je uz mene i mora da me trpi, tačnije ne mora, ali hoće i baš je brižan. Imamo razmirice kao i svaki par, ali to nisu velike svađe", kaže Biljićeva i dodaje da ne planiraju venčanje.

"Još ništa ne znam o svadbi, meni je priznato da dete ima očevo prezime i da je priznato. Toma i ja se sada upoznajemo i u spoljašnjem svetu. Svadbe još neće biti, najbitnije je da iznesem trudnoću", rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir