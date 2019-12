ŠOK INTERVJU ANE BEKUTE: Da sam ranije srela Mrku, brzo bih ga ostavila!

Ana Bekuta svoj život ne bi mogla da zamisli bez Milutina Mrkonjića, s kojim će u februaru proslaviti osam godina veze. Iako je od političara dobila svu pažnju, pevačici je nedostajao mir u kući, koji su njih dvoje tek nedavno izgradili. U intervjuu za Kurir Stars Ana otkriva da joj je teško što s bivšim ministrom infrastrukture i saobraćaja Republike Srbije nema potomstvo, ali se i hvali da vredno sprema solistički koncert zakazan za 29. decembar u Sava centru, kao i nastup za doček 2020. godine.

Plašiš li se da će zbog koncerta doći manje ljudi na doček?

- Ne. Pa već je sve rezervisano. (smeh) Ovo će biti 13. koncert po redu za osam godina, to jest od 2011. Kažu da je ovaj poslednji bio najbolji, a ja mislim da je bio urađen s najviše iskustva i najozbiljnije. Uspela sam da obuhvatim celu svoju karijeru i otpevam pesme koje nikada nisam pevala u Sava centru. Uživala sam u tome da publici ispunjavam želje.

Da li ti je dosadno da svakog vikenda godinama pevaš iste pesme?

- Dobro ti je pitanje. (smeh) Da li mi veruješ da mi nisu dosadile? I ja se tome čudim. Ne znam zašto nisu i dobro je što je tako. Uvek ih pevam nekako drugačije, u drugom ambijentu, drugim ljudima, i dobijam drugačiju emociju zauzvrat. Možda je fora u tome.

foto: Ana Paunković

Koga privatno slušaš kod kuće od naših izvođača?

- Oh... Ima starih lepih pesama, i starogradskih, i romansi, ali i muzike koja je snimana sedamdesetih godina. Da se razumemo, ne volim samo narodne note nego i pop-rok scenu. Ja, zapravo, uživam u dobroj i lošoj muzici.

Zašto ne želiš da imenuješ izvođače?

- Ima ih dosta. Ukus mi je prošaran.

Mrka je jednom prilikom izjavio da mu tvoje pesme nikad neće dosaditi. Da li je to zato što te toliko voli ili što su ti pesme veliki hitovi?

foto: Printscreen/Prva TV

- On svaki put uživa slušajući moje pesme i gledajući me na sceni. Uvek otkrije neku novu pesmu. U februaru će biti tačno osam godina kako smo zajedno, ali nije imao priliku da presluša sve što sam radila u karijeri.

Poznato je da te partner prati na nastupima, ali zbog čega više ne putujete zajedno na odmor?

- Sve smo to prošli i sada nam treba samo mir. U ozbiljnim smo godinama. Dugo smo divljali, red je da se malo smirimo. Male stvari nam čine zadovoljstvo. Mi Tajland i druge destinacije napravimo u našoj kući zato što se trudimo da jedno drugom zaista pružimo mir, i to je bila moja jedina želja kad smo se upuštali u vezu. Nije me baš dobro razumeo odmah, ali poslednjih godina shvata da je to dom pun ljubavi, topline i druženja.

foto: Sonja Spasić

Da li bi mogla da zamisliš život bez Mrke?

- Ne više! Zahvalna sam mu što je u mom životu i što sam spoznala jednu potpuno novu količinu i vrstu ljubavi. Želela bih svakoj ženi da doživi isto što i ja, da ima pravog muškarca uz sebe i podršku u svakom segmentu života u svakom smislu te reči.

Je l‘ ti krivo što nemaš dete s njim?

- Kako nije. Nismo imali tu sreću da se sretnemo ranije. Verujem da bismo napravili divan brak i porodicu.

A šta bi zaista bilo da ste se ranije sreli?

- Ne verujem da bi to štimalo da smo se ranije upoznali.

Zašto ne bi?

- Misliš da bi? Pa ja ne znam šta bi bilo kad bi bilo. Ma ko bi njega mogao stići u tim godinama. On je brz i retko koja žena bi mogla da ga prati. Čak ni ja, koja mnogo radim, putujem, u kontaktu sam s mnogo ljudi, ne bih uspela da ispratim sve to. Brzo bih ga ostavila. On se tek nedavno smirio.

foto: Nemanja Nikolić

Važi li i kod tebe pravilo da ćeš u novu godinu ući u crvenom vešu protiv malera?

- A šta ako budem imala crvenu haljinu? (smeh) Pa dobro, ima svakakvih verovanja. Što da ne, zašto i kome smeta crveni veš.

Možda Mrki.

- Ne, štaviše, njemu to ništa ne smeta. Ma znaš šta, važno je u kakvom si društvu i s kim dočekuješ Novu godinu. Možeš da imaš sto crvenih gaćica ako si s ljudima koji ti ne prijaju. Vrlo je važan izbor partnera i društva, izbor prijatelja, kumova. Birajmo ljude koji nam ne crpe energiju i ne isisavaju je, birajmo ljude s kojima ćemo razmenjivati ljubav i energiju, i ta ljubav će samo dobijati na snazi.

Kurir.rs/ Marija Dejanović Foto: Ana Paunković, Marina Lopičić

