NEMA ŠANSE DA SE POMIRIMO! TAČKA JE STAVLJENA: Marko priznao da ne bi bio sa Lunom da nije bilo RIJALITIJA! Šokirao SVE!

Marko Miljković otvorio je dušu o raskidu sa Lunom Đogani i priznao šta je glavni razlog raskida.

On je počeo priču od trenutka kada je bivšu devojku otpratio sa Instagrama.

"Malo mi se Instagram smučio, ja sam izbrisao sve. To nije bilo upućeno Luni, iako se tada jesmo raspravljali, ali nismo raskinuli konačno. To nema veze sa raskidom", rekao je Marko i nastavio da priča o kraju svoje veze sa Lunom.

"Naša veza je javno otpočeta i osećao sam potrebu da kažem. Tada se to desilo. Plasirane su sve gluposti. Glavni razlog je bio što smo vezu otpočeli u veštačkim uslovima, to je baš broj jedan. Ja tamo nisam 100 posto ja, ali jednostavno ljudi su drugačiji. Zavoleli smo se tamo, ali nije to to. Najverovatnije da smo krenuli u normalnim uslovima, ne bismo stupili u vezu. Jedna u 1.000.000 rijaliti veza opstaje", izjavio je Miljković u emisiji "Ami Dži šou" i dodao:

"Tačka je stavljena, nema šanse da se pomirimo."

