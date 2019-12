NAJVIŠE VOLIM NEOBAVEZAN SE*S! NIJE VAŽNO MLAD, STAR, OŽENJEN! Zlata Petrović otkrila zašto je u krevetu fatalna!

Pevačica Zlata Petrović je, sumirajući utiske iz godine koja odlazi, otvoreno poručila Deda Mrazu da joj dovede nekog opakog baju.

Kako pevačica kaže, treba joj neko da je dobro prodrma i probudi sjaj u njenim očima, kojima je zavela nebrojeno kolega sa estrade, koji je i posle okončanih veza sveže pamte.

- Ništa ne krijem i nemam trenutno nikoga pored sebe, a od 2020. godine očekujem da mi donese nekog dobrog frajera da me protrese, zagolica. Podnela sam teško klimaks, koji nisam doživela rano, nego tek sada. Menja se organizam, sve se menja. Imala sam duhovni nemir, titranje u telu, neraspoloženje i sve što pričaju stručnjaci o problemima klimaksa osetila sam na svojoj koži. Na sreću sam sama sebi najbolji psiholog i u principu meni niko ne smeta. Lepo sam platila svoju slobodu, tako da mi je ona najdragocenija, pored dece, porodice i prijatelja. Najviše volim seks bez obaveza.

Fali li vam kao nežnoj ženi ponekad onaj topli muški zagrljaj?

- Topao zagrljaj nalazim kod prijateljice, dece, to mi ne treba od muškarca. Od muškarca tražim da me prodrma i protrese emotivno, da donese oluju, a ne mir. Mir dolazi posle.

foto: Damir Dervišagić

Fatalna crnka koja je vatrena u krevetu je titula koja vas prati. Ko je u vama budio najbolju energiju?

- Svega je tu bilo, nemoj da me pitaš, mlađih i starijih, slobodnih i zauzetih. Vatra se razbukti i šta ćeš... Koliko god težila da se skrasim i budem uz jednog čoveka, ne ide mi jer previše volim slobodu, a to što me opisuju kao fatalnu i mašinu u seksu me uvek nasmeje. Život je jedan i treba ga živeti punim plućima, samo druge da ne ugrožavaš.

U zrelim ste godinama, a rekli ste da ste tek sada doživeli klimaks i to propraćen depresijom i naglim promenama raspoloženja.

- Moja klimakterična faza je došla u ozbiljnim godinama, dok se uglavnom žene i u ranim četrdesetim sa njom sretnu, a bila je takva da nisam podnosila da me neki muškarac dotakne. Takvo mi je raspoloženje bilo. Da se pojavio Alen Delon, ja ne bih tada mogla ništa. Inače, srce mora da mi zaigra i telo zatreperi da bih sa nekim otišla u krevet jer ne mogu ništa reda radi iako stručnjaci preporučuju da bi baš tada žena trebalo da bude aktivna.

foto: Printscreen Happy TV

Dajem se 100 odsto i kao majka i kao ljubavnica Sa bivšim muževima Hasanom Dudićem i Zoranom Pejićem Pejom ste ostali prijatelj, a Hasan mi je jednom prilikom rekao da ste vi najbolja bivša žena na svetu? - Sa svojim bivšim muževima sam uvek bila dobra, i više od toga, jer nisam želela da moja deca doživljavaju bilo šta ružno zbog roditelja ili da nedajbože plaču kao što sam ja plakala kad sam sam svog oca upoznala sa 20 godina. Da ti kažem, život je previše kratak i toliko je glupo biti sa nekim u svađi, a pogotovu sa nekim koga si voleo. Sa nekim ko mi ne prija i ne odgovara ja se ne svađam, nego ga samo zaobiđem u širokom luku. A to što sam obojici muževa najbolja bivša žena je valjda i zbog toga što se dajem 100 odsto u svemu. I kad ljubim, kad volim i kad spavam sa nekim. foto: Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir