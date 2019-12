MILIJEVA ŽENA IZGLEDA KAO SVETSKI MODEL: Muzičar je sa Ninom u BRAKU 14 godina, a evo kako se oko nje TRUDI! (FOTO)

Aleksandar Milić Mili retko se pojavljuje u javnosti sa suprugom Ninom, koja je sa njim u braku 14 godina.

Njih dvoje imaju ćerku Miu i sina Markusa, a mnogi komentarišu da Nina izgleda fantastično.

foto: Marina Lopičić

"Mislim da sam jako dobar, brižan i pažljiv muž. Valjda nisam u zabludi, trebalo bi da pitate Ninu. Šalu na stranu, mnogo puta sam se potrudio da neki najvažniji datumi u našem zajedničkom životu budu organizovani i provedeni tako da ćemo ih pamtiti do kraja života, a, s druge strane, mnoge sam pozaboravljao. To vam je kao ona krava koja da mleko i šutne kofu. Moja romantična strana najbolje se može videti u mojim pesmama", rekao je jednom prilikom Mili za "Hello".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Sonja Spasić

Kurir