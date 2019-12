TRČAO SAM DO KUĆE DA MI NE UZME TELEFON U RUKE! Boban Rajović izjavio da ŠARA u braku, a evo šta mu je na to rekla ŽENA

Boban Rajović priznao je da mobilni telefon drži dalje od svoje lepše polovine da ne bi pročitala poruke koje, kako kaže, može pogrešno da protumači.

Pevač je otkrio da mu je supruga zamerila izjavu za medije da "povremeno šara".

"Rekla mi je da sam lud. Prošlo je 27 godina braka, pa joj je sve to negde normalno, ali joj nije svejedno. Posle toliko godina braka ne postoji ništa što može da nas rastavi. Moja supruga je zaslužna za održavanje našeg braka, zato što je moj posao takav kakav jeste, a ja sam i dalje malo nestašan u glavi. Ne znam gde udaram, ali ona sve to drži pod kontrolom", kaže pevač i dodaje:

foto: Dragana Udovičić

"Moja žena je carica. Mnogo puta fanovi, bilo žene ili ne, traže da ih zapratim na Instagramu, a onda to posle zloupotrebe i posle bude raznih komentara. Bilo je žena koje su htele da me razvedu. Ne treba im davati mnogo pristupa, treba to balansirati. Ima tu svega i svačega. Nešto je za javnost, a nešto i nije. U svakom slučaju, mnogo volim svoju suprugu i u jedno sam siguran - nikad je nisam obrukao", smatra Boban, koji ipak mobilni telefon drži pod šifrom i deleko od očiju Dragane.

"Poruke mi ne proverava. Nedavno sam bio na treningu sa jednim telefonom, a drugi mi je bio na punjenju kod kuće. To mi je bio najbrži trening u životu. Jedva sam čekao kući da dođem da ga ne uzme u ruke. Kada te neko voli, svaka poruka može da izazove sumnju", zaključio je Boban.

foto: Sonja Spasić

