VIŠE SAM BRINULA NEGO NJEGOVA SESTRA: Krunićeva priznala šta je radila zbog FILIPA, a onda osula po njegovoj PORODICI!

Jelena Krunić osula je paljbu po porodici Reljić nakon što je Filip krst Jeleninog pokojnog oca vratio, a njegova majka Indira nije imala pozitivne komentare o Jeleni.

Ona je istakla kako je veza Filipa i Mione lažna, samo zarad ostanka u "Zadruzi".

"Filipu je mama skinula lanac uz reči "nemoj da se blamiraš" i to kada su se na kratko videli nakon što je izbačen, pa posle vraćen jer je rekao da mu se sviđa Miona. Biće mu žao kada izađe, on je mamin sin! Reljić je sebi produžio opstanak tom izjavom da mu se sviđa Miona. Neće ostati dugo osim ako to nije igra produkcije ili ako mu produkcija ubaci neku", rekla je Krunićeva i dodala:

foto: Marina Lopičić

"Slala sam mu tajne poruke i trudila sam se oko njega, a on je izjavio da sam mu se smučila. Plakala sam i ridala kada se ljubio sa Mimom, prekršio je svoju reč! Pokušala sam da ga osvestim preko poruka i drugih zadrugara, dobio je pregršt informacija iz spoljnog sveta da bi bio u prvom planu. Ništa nije poslušao."

"Filipovoj mami se ne sviđa moj izgled, moja istorija, ponašanje... Ali je skroz kontradiktorno što je bila dobra sa mnom. Ona nema ljudskosti u sebi jer je objavila sliku sa mojim lancem u njenoj ruci. Taj lanac koji sam ja ostavila Filipu je poklon od mog pokojnog oca. Više sam ja brinula o njemu nego njegova sestra, pa ona je izjavila kako joj nedostaje brat emotivno i finansijski jer se jadna istrošila. Filip dobro zarađuje, pa je finansira za spotove i pesme", istakla je Jelena.

foto: Printscreen YT, Printscreen RTV Pink

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Kurir