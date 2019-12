NISU POMISLILI DA ĆE IM PUĆI BRAK, A UPRAVO SE TO DESILO: Ovo je razlog razvoda Slavice i fudbalera?! Evo šta ona kaže!

Slavica Ćukteraš navodno je stavila tačku na brak sa golmanom Vladimirom Avramov.

Pevačica je, prema rečima izvora, odlučila da se razvede zbog česte razdvojenosti. Ona je zbog Vladimira živela u Dubaiju i Japanu i odlično su se slagali.

foto: Damir Dervišagić

"Želela je da bude sa ćerkicom dok devojčica ne napuni bar dve godine i nije joj smetalo što ne radi i što je kod kuće. To se promenilo kad je konačno shvatila da joj je potrebna karijera i da želi da se vrati u Srbiju", priča izvor i ističe da je Vladimir podržao njenu odluku da se posveti karijeri jer ni sam nije očekivao da će to uticati na njihov brak.

"Iako mnogi misle da je Vlada Slavici branio da peva, istina je da je on zapravo bio taj koji ju je naterao da se vrati muzici. Svakodnevno bi joj govorio da nema ništa loše u tome da se posveti sebi kada im je ćerkica porasla. A kada je konačno uspeo da je ubedi da se vrati u Srbiju i snimi pesme, nastali su prvi problemi. Njegovo novo angažovanje u Engleskoj dok je ona u Novom Sadu sa ćerkicom, razdvojenost na koju nisu navikli, Slavičina želja da uspe i da se vrati, sve je to uzelo maha i počeli su da se udaljavaju kao par. Ni jedno ni drugo nikada nisu ni pomišljali da bi njihov brak ikada mogao da pukne, ali upravo se to desilo", kaže izvor i tvrdi da su do odluke da je razvod najbolje rešenje došli zajedno.

foto: Dragan Kadić

"Budući da je razvod sporazuman i da su oni osim emotivnih partnera, od prvog dana najbolji prijatelji, važno im je da tako i ostane. Ni pod razno ne žele da njihova ćerkica trpi i oseti njihov razvod. Ona je još mala, a pored toga već mesecima je naviknuta na to da su roditelji razdvojeni. Ona će naravno biti sa Slavicom, koja ni na jedan način neće uskratiti Vladi vreme s njom. Oni su svakako u kontaktu oko naslednice, uskoro će Slavica ćerkicu voditi kod Vlade i sve je kako treba", zaključuje izvor, dok Slavica nije želela da komentariše intimu:

"Nikada nisam pričala o suprugu i detetu, a tako će biti i sada. Ne želim da pričam o tome."

foto: Damir Dervišagić

