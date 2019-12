NISAM STAVLJALA BOTOKS I NIŠTA NISAM OPERISALA: Jami kategorični tvrdi da je uradila samo JEDNO NA SEBI!

Jasna Milenković Jami žarila je i palila devedesetih godina, a sada proživljava drugu mladost, a tvrdi da se nikada nije operisala.

foto: Printscreen/RTS

Svi govore da si preterala sa operacijama? - Protiv mene se vodi ozbiljna kampanja. Kad uđete na internet, vidite katastrofu koja nije realna. Nikakvu operaciju nisam radila. Dovedite plastičnog hirurga da me pregleda, ali u nekoj TV emisiji.

Da li si radila usne, stavljala botoks? - Što ne pišete o fenomenu koji je jako ružan, a to je kad devojke sa 17, 18 godina rade to, danas su napunile 22, 23 i one već imaju slike nekad i sad. To što ja vodim računa o sebi i što ne želim da prirodno starim, to je moj izbor. Nisam stavljala botoks, ne volim ga, samo hijaluron.

Zašto je problem da se kaže uradila sam to i to, ako se vidi? - Nemam ja problem s tim, ali hajde da krenemo od one koja je najviše to radila. Kad ona bude pričala, pričaću i ja.

foto: Printscreen/Dragana Udovičić

Kurir