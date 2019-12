MUSTAFA RASKRINKAVA EMINU! Turski pevač odlučio da NIŠTA ne sakrije o bivšoj! Sve opisao u 3 reče!

Bivši muž Emine Jahović Mustafa Sandal piše autobiografiju, a kako je rekao jedan deo je posvetio uporavo bivšoj.

Nekadašnji bračni partneri su se sastali kada je pevač saopštio Emini da će dobar deo knjige posvetiti upravo njoj.

Sandal je, naime, Eminu nazvao "najvažnijom ženom u svom životu".

"Zanimljivo mi je to što je Mustafa rešio da napiše knjigu o svom životu. On to i zaslužuje jer ima jako duge godine karijere i veoma intenzivnog i zanimljivog života. Meni je drago, iako nisam pročitala o čemu se radi, možda postoje i neke kritike, ko zna? Videćemo šta je u pitanju", izjavila je Jahovićeva u Ekskluzivno.

"Očekujem da će tu biti i koja lepa reč za mene. Jedva čekam da izađe. Rekla sam da neću čitati pre nego što se to desi", dodala je Emina.

