MORALA JE DA IDE TAMO 11 PUTA U 13 DANA! Ana Sević bez dlake na jeziku: Izdržala sam i PREŽIVELA!

Ana Sević bez dlake na jeziku progovorila je o režimu ishrane kog se pridržava, te tome koliko je zapravo aktivna. Iako joj nije bilo - samo na taj način uspela je da dostigne pravo savršenstvo.

"Ja sam osoba koja jako voli slatkiše i koja nikada nije držala dijete i to ne radim ni sada. Samo sam se uobročila. Imam pet obroka dnevno. Tri obroka, dve užine. Pijem dosta tečnosti. I... ne smirujem se, stalno sam u pokretu, stalno sam u štiklama. Petnaest dana pred more sam zvala drugaricu koja ima teretanu i rekla joj da mi treba lični trener, da me spremi za leto, to je bila polovina juna. Ona je rekla - okej, kad ideš na more? A ja kažem... prvog jula! 'Za 15 dana ideš na more?!' (smeh) Tako da sam imala 11 treninga za 13 dana, sve pohvale od trenera sam dobila, kao da me je spremao za Olimpijadu. Svi su bili šokirani ali sve sam izdržala, preživela... I baka i mama su mi fit a nikada nisu posvećivale pažnju tome. Za sve te mišiće je generalno genetika zaslužna", izjavila je Ana Sević.

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

