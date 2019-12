GAGI NEMA OD ČEGA DA ŽIVI, A PONAŠA SE KAO MULA! Đole Đogani surovo o ROĐENOM bratu, a naljutio se i na OVU PEVAČICU!

Đole Đogani progovorio je o svojim kolegama, a jedna pevačica posebno ga je naljutila.

U pitanju je Milica Pavlović o kojoj Đole nema lepo mišljenje.

"Evo, ova Milica Pavlović što glumi da je najjača zvezda na svetu, stavi naočare i ne vidi nikog. Pa, videla si kolege Đoganija i Vesnu! Skini naočare, javi se", šokiran je bio Đogani.

foto: Nemanja Nikolić

Đole je prokomentarisao i ponšanje svog brata Gagija u rijalitiju.

"Evo, recimo, mislite li da je ovo u "Zadruzi" moj brat Gagi? Pa nije on tako miran. Sad jedva da nešto kaže, baš me nervira. Gukni! Kaži nešto! Dođe mi da udarim televizor. On nije pod sedativima, samo ima neke rupe zbog starog života, ali nije takav. Samo gleda da mu prođe mesec po mesec. Ne bih ja sad da se on bije, al' malo nek se razdrma. Daj, kaži nešto, ispričaj priču, a ne kao mula neka", kazao je Đole za "Svet", prenosi "Puls" i dodao:

foto: Damir Dervišagić

"On je izabrao da bude miran jer je svestan da jedino tako može da zaradi novac, ali ja bih više voleo da pokaže svoj stav, pa nek' je i glupost... Pa, zar Miljana Kulić govori pametne stvari, a ipak dominira. Nije on naučnik, pa da mu neko zameri. Ljudi žele dnevnu zabavu, smeh, glupost. Pare su mu neophodne, on nema od čega da živi. Ništa ne radi, nema nikakve nastupe. Rijaliti mu je bio jedini izlaz."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Svet, Foto: Sonja Spasić

