ĐORĐE BALAŠEVIĆ OPERISAO SE PRE MESEC DANA, A SAD SE ŠALI SA ZDRAVLJEM: Održao koncert od 4 sata i poručio OVO! (VIDEO)

Đorđe Balašević zbog srčanih problema morao je da ugradi stentove, a sada je održao koncert u Osijeku, gde je skoro četiri sata pevao.

U jednom trenutku, Balašević se našalio i sa svojim zdravljem koje je bilo ozbiljno ugroženo 15. novembra.

"Počinjemo koncert kao da se ništa nije dogodilo. Pravite se ludi. Tu su došli i momci iz benda kojima sam malo zaboravio imena, pod lekovima sam pa ne znam. Ako zaboravim tekstove vi ste tu. Ja uvek dolazim da donesem energiju, a danas sam tu da uzmem malo vaše energije", poručio je Balašević, koji se kasnije, svojstveno sebi, dosta šalio na račun svog trenutnog stanja.

"Nisam vise stand up komičar. Sada sam stent up komičar, jer su mi ugradili četiri stenta. Što bi rek'o onaj u filmu: "Al' su me popravili!" Eto, toliko o tome", izjavio je Đorđe.

