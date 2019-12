MAJKA ŽELJKA JOKSIMOVIĆA PRAVA JE DAMA: Vesna priznala da joj jednu želju sin nije ispunio! (FOTO)

Majka Željka Joksimovića povremeno se pojavljuje u javnosti, a jednom prilikom je pričala o želji koju joj sin nije ispunio.

Vesna Joksimović koristi društvene mreže, pa objavljuje fotografije na kojim joj svi komentarišu da je prava dama.

Željkova mama Vesna jednom prilikom je ispričala da je veoma ponosna na svog sina, ali da joj jednu želju ipak nije ispunio. Vesna je srećna što je Željko uspešan pevač, ali njena želja je bila da se bavi drugim zanimanjem u sferi muzike.

"Želela sam da bude dirigent. To je bila moja želja. I on to ume. To tinja u njemu. On je pun iznenađenja i živi u tome da sam sebe iznenadi. Nikad se ne zna šta će da bude u budućnosti", iskrena je bila Vesna u izjavi za emisiju "Ekskluziv" pre dve godine.

Foto: Damir Dervišagić

