BIVŠI BI JOJ OVO STROGO BRANIO, UMEO JE ČAK I DA ZAPRETI! Zorannah otkrila šta joj je kidalo živce dok je bila sa NJIM!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, u jednoj emisiji osvrnula se na višegodišnju vezu sa bosanskim fudbalskim reprezentativcem koji igra u Belgiji, Danijelom Milićevićem, te otkrila kako joj je on branio da se sređuje kada bi dolazila na njegove utakmice.

Argument mu je bio "šta će ljudi pomisliti, koliko li on zarađuje", ali Zorani to nije bilo ni na kraj pameti. Na kraju krajeva, kako je istakla, to što bi i nosila - on joj nije kupio, pa mu je suštinski "terala kontru".

"Treba da idem na utakmicu, on me zove i kaže: Ideš u Bosnu na utakmicu, nemoj da ti je palo na pamet da obučeš bundu, da mi šljaštiš tamo! Šta će ljudi da misle koliko ja zarađujem", ispričala je ona u "Điru sa Memom", pa nastavila:

"Rekla sam mu: Nisi mi ti kupio bundu! Iznerviram se i uzmem plavu bundu od nerca i odem na utakmicu."

Ona je, takođe, priznala da joj se Bosanci veoma dopadaju, te da žudi da bude sa jednom ovakvim frajerom:

"Žudim da je Bosanac, da ne živi kod nas. Da dobro izgleda i da se mnogo dobro oblači. Ne vidim sebe u Beogradu, a nisam taj tip koji bi se sam odselio negde, ali sa dečkom bih to odmah uradila", istakla je poznata blogerka pa dodala kakvog muškarca zaista priželjkuje:

"Volim kad je muško-muško, kad ima mu*a, kad je frajer i kad se zna šta je šta. Najviše mrzim one beskičmenjake."

Inače, ona nije sakrila ni to da su muškarci plakali pošto bi ih ona ostavila, ali da bi je to samo još više odbilo.

"Plakali su, ali ne sažalim se na to. Već mi tad bude još gore i budem u fazonu ‘ajde beži!"

Zorannah je dodala u jednom trenutku da žene treba da prate svoje muževe gde god da su i da ne pronalaze izgovore u deci.

"Šta kao on se odselio tipa u Kinu, a ti ostaneš ovde zbog dece. Pa ima internacionalnih škola svuda u svetu, koje imaju svuda iste programe. Žena treba da prati svog muža na koju god stranu sveta da ode."

