Razgovarajući o platformama osmišljenim za upoznavanje, Nada Topčagić otkrila je kakvo je bilo njeno iskustvo. Svoje izlaganje pevačica je zaključila sa: "Ne dao Bog nikome", jer se em slučajno priključila, em nije razumela o čemu se radi.

"Bila sam na Tari, slučajno sam ušla tu, ja nisam ništa znala, samo sam nešto pritiskala. Jedva su me spasili, jedva su me isključili. Ja se ne razumem to, ne dao Bog nikome", nasmejala je Nada ceo "Magazin In".

