DAČIĆ NAPRAVIO HAOS U STUDIJU! Kajmakoski: Nisam verovao da je ministar tako skroman i zanimljiv!

Ivana Peters i Danijel Kajmakoski odneli su pobedu u ovogodišnjoj sezoni humanitarnog takmičenja „Tvoje lice zvuči poznato“ na TV Prva, a ček od 23.000 evra odlučili su da doniraju dvogodišnjem dečaku Urošu Matoševiću, kojem je neophodna pomoć za lečenje.

Pored toga, celokupan novac od SMS poruka od glasanja publike takođe će biti prosleđen u humanitarne svrhe.

Na zatvaranju supersezone, Dubravka Mijatović bila je sprečena da sedi u žiriju sa kolegama Dušanom Alagićem i Urošem Đurićem, ali su se zato pored njih našli specijalni gosti - ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i Haris Džinović.

Ukrao šou

Danijel, koji je sa starijom koleginicom poneo titulu pobednika, oduševljen je što je pomogao bolesnom detetu, a najveće iznenađenje za njega bio je upravo Ivica Dačić.

- Znam da smo Ivana i ja sve fenomenalno odradili. Drago mi je što smo pomogli detetu kom je pomoć neophodna. Pohvalio bih i ostale takmičare. Pohvalio bih malu Bogdanovićku, koja je svaki put bila neprikosnovena, kao i Željka Šašića, koji je odličan vokal, gospodin i ima veliku dušu. On me je posebno iznenadio u ovom serijalu. Jednom rečju - gospodin! - rekao je Danijel i dodao:

Ćaskao sa svima

- Posebno me je iznenadio ministar Dačić. Ja nisam pratio njegov rad, ali nisam verovao da je on takav talenat i da tako dobro peva. Napravio je haos u studiju. Dokaz da je veličina od čoveka upravo je taj što je posle takmičenja ćaskao sa nama i svima je prišao i čestitao. Nisam verovao da je čovek tako skroman i zanimljiv, još uvek mi to ne ulazi u glavu. Međutim, veliku zahvalnost osećam prema Harisu Džinoviću. Kada mi je čestitao pobedu, on je razgovarao sa mnom. Bio je najstručniji u žiriju i njegovi saveti i komplimenti mi najviše znače jer je muzička veličina i to nema cenu - rekao je Makedonac, dok je Petersova do zaključenja ovog broja ostala nedostupna za komentar.

