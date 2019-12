NJEGOVE NE SMEM NI DA POZOVEM! Tortin prijatelj otkrio šta se dešava otkako je veza sa Mitrovom postala ZVANIČNA!

Oženjeni Edis Fetić ozvaničio je vezu sa Draganom Mitar, a njegov prijatelj koji se takođe zove Edo otkrio je da se van rijalitija zbog toga odvija prava drama.

"Ne znam ni sam šta da kažem na ovaj cirkus... On je čovek slep kod očiju, šta drugo reći? Normalno da nisam za to da bude sa Draganom, niko ne bi da njegov prijatelj ostavi sve zbog žene koja ga je javno prevarila, ponizila na nacionalnoj televiziji!" istakao je on.

Kako je dalje otkrio, njegove sada ne sme ni da pozove.

"Ona (Zilha) se još ne oglašava, a ja stvarno ne mogu u njeno ime da pričam. Što se tiče njegovih, iskreno, ne smem da ih nazovem, a verujem da su baš loše kad vide sina koji je pao pod uticaj Dragane, Miće i Marka Đedovića", zaključio je on.

