ESTRADA NOSI VEŠTAKE, CECINI KOŠTAJU 8.000, MILIĆEVI 15.000 EVRA! Evo ko je sve od pevača namontirao nove zube!

Dok pričamo o tome koja pevačica je ugradila silikone, napumpala usta, jagodice, uradila botoks, sasvim smo zaboravili na njihov osmeh.

Osim hijalurona u ustima, koji praktikuju skoro sve žene na estradi, one imaju identičan osmeh! Među njima prednjači Lepa Brena, koja je više puta pazarila nove zube. Ona je i ranije imala krupnije zube, ali nisu bili jednaki, niti ravni, a ni toliko beli. Poslednji put Brena je 2017. stavila nove zube, a zanimljivo je da je nekoliko zvezda „Granda“ vodila kod svog zubara i častila ih osmesima poput svog.

Ceca Ražnatović je pre tri godine menjala navlake na zubima i izabrala najskuplji porcelan, što ju je koštalo oko 8.000 evra. Kurir je tada uslikao Ražnatovićku kad je ulazila u stomatološku ordinaciju na Zvezdari, a iako nije htela da otkrije šta je tamo radila, ubrzo smo shvatili - iz njenog osmeha.

Ipak, još skuplje zube, vredne čak 15.000 evra, ima Milić Vukašinović. Rokeru je pre više od deset godina nove, porcelanske zube platio menadžer Raka Marić. On je tada preuzeo Milićevu karijeru, a kako je to bilo vreme kad se on lečio od alkoholizma, trebalo je mnogo novca da se uloži. O tome je Vukašinović govorio kada je bio na „Farmi“.

foto: Screenshot

- Ja imam holivudske zube. Povade se živci i stave ti porcelanske implantate. I posle nema karijesa, nema ničega. Da imam pare, svim svojim prijateljima bih platio ove zube - rekao je on tada.

Milica Todorović ZUBI SU MI BILI KAO RASPADNUTA TARABA foto: Ana Paunković, screenshot Pevačica je poznata kao neko ko nije pristalica estetskih operacija, a jedino što je promenila na sebi jesu zubi. Milica je pre dve godine odlučila da popravi osmeh i za to je dala 2.000 evra. - Nemam prirodne zube, moji zubi su bili kao raspadnuta taraba. Morala sam da stavim veštačke, jer uopšte nemam dvojke u vilici. Mama me je naterala da odem kod zubara i na tome joj hvala - priznala je ona.

Milan Stanković Zahvalan sam Breni foto: Screenshot Lepa Brena je novi osmeh poklonila i Milanu Stankoviću. On je imao sličan problem kao i Rada, pa se podvrgao zahvatu kojim su mu ispravljena dva zuba u gornjoj vilici koja su ranije štrčala. - Intervencija nije dugo trajala, a kada sam se posle zahvata pogledao u ogledalu, bio sam prezadovoljan. Imao sam sitne zube i zahvalan sam Lepoj Breni što sad imam raskošan osmeh - rekao je on.

Žika Jakšić Nikad nije kasno foto: Dragana Udovičić Producent „Granda“ pre nekoliko godina ispratio je takođe trend modernih, belih zuba, pa ih je zamenio. Žika nije imao problematičan osmeh ni ranije, ali sada kada se nasmeje, izgleda kao holivudski zavodnik.

Emina Jahović Ulepšala se i novim zubima foto: Dragan Kadić, Privatna Arhiva Emina je jedna od retkih pevačica koja je, uprkos brojnim estetskim intervencijama, uspela da održi prirodan izgled. Pre nekoliko godina Jahovićeva je objavila sliku na Instagramu u prirodnom izdanju, staru više od 12 godina, gde se vide njeni prirodni zubi, dosta drugačiji nego danas.

Rada Manojlović SREDILA ZUBE ZBOG SNEŽANE ĐURIŠIĆ foto: Damir Dervišagić, Dado Đilas Radi je tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“ 2009. nove zube platila Lepa Brena. - Jedina stvar koju sam uradila jesu zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam želela da sredim zube sve dok nisam pogledala snimke i videla da to na TV rogobatno izgleda. Poželela sam da imam osmeh Anđeline Džoli. Sve drugo što su mi govorili da nije lepo, videla sam na snimcima i to mi ne smeta - rekla je pevačica.

Goca Božinovska OVAKO IZGLEDAM MLAĐE foto: Damir Dervišagić Pevačica je pre dve godine zamenila stari osmeh novim, koji je platila 8.000 evra. - Nije mi se dopadala moja prirodna boja zuba, i to me je mnogo nerviralo, pa sam rešila da sve promenim. Sada izgledam mnogo bolje, lik mi se promenio i izgledam znatno mlađe - rekla je Goca tada.

Dara Bubamara Htela da izgleda kao Bekvalčeva foto: Ana Paunković Radojka Adžić svojevremeno je izjavila da želi da ima osmeh kao Nataša Bekvalac, koja ima prirodne zube, a 2017. ih je sredila i navodno ih platila 18.000 evra: - Videla sam kako dobro izgledaju Natini zubi i odmah sam poželela da imam iste. Preko prijatelja sam došla do stomatologa u Cirihu, koji koristi savremenu metodu kada je reč o zubnim navlakama, pa ću zbog toga morati da provedem tamo skoro nedelju dana.

Aleksandra Prijović ZUBI JOJ NISU BILI JEDNAKI foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić Jedna od najatraktivnijih pevačica na estradi ne libi se da prizna šta je sve radila na sebi. Pored silikona u grudima i hijalurona u ustima, Prija je zamenila i zube. To je i opravdano, jer joj zubi nisu bili jednaki, ali mnogi fanovi smatraju da je bila lepa i bez dorade. Danas ima savršen osmeh i blistavo bele zube.

Željko Joksimović PRIRODNO LEPO, VEŠTAČKO JOŠ LEPŠE foto: Damir Dervišagić Svoje sitne, ali lepe zube, Željko Joksimović zamenio je većim i beljim pre nekoliko godina. Pevač je, nakon što je počeo da se zabavlja sa Jovanom Joksimović, posetio stomatologa i dobio holivudski osmeh. Ipak, on nikada nije pričao o tome.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić Foto: Kurir

