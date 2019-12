MARKO OTVORIO DUŠU POSLE RASKIDA SA LUNOM! I dalje gajim osećanja, ali to mora da se SASEČE!

Marko Miljković posle raskida sa Lunom Đogani u iskrenoj ispovesti istakao je da osećanja i dalje postoje, ali da ne postoji šansa da će se njih dvoje pomiriti. Kako se navodi, on smatra da "tu više nema šta da se radi".

"Razišli smo se kao sav normalan svet. Ljubav postoji, postojala je i postojaće, to je to. I dalje gajim osećanja, ali to je normalno. Osećanja ne mogu da nestanu tek tako. Ne postoji šansa da se pomorimo, iz ove situacije to jednostavno ne vidim. Bilo bi mi krivo da uopšte nismo pokušali u spoljnom svetu, ali jesmo i nismo uspeli i najnormalnije je da raziđemo. Nema tu šta više da se radi", rekao je on, pa napomenuo da je razlaz usledio kada su shvatili da više ne funkcionišu kao par.

"Luna i ja nismo dobar spoj. Stvorili smo tu ljubav u veštačkim uslovima u rijalitiju, a izgleda da u prirodnim uslovima ipak ne možemo. Video sam da to nije to, ali sam hteo da dam sve od sebe, i ona. Probali smo i ne ide!"

Marko je svoju i Luninu ljubav čak uporedio sa mobilnim telefonom.

"Kao kad imate dva različita operativna sistema, a hoćete da skinete aplikaciju koja ne radi na vašem. Mi nismo kompatibilni i ne može da se instalira pogrešan operativni sistem od onog što se traži. Želim sve ovo prosto da objasnim da bi ste me svi razumeli. To je srž. Nas dvoje nismo spoj, imamo potpuno različita gledanja na svet, nismo se našli i to je to, i baš zato je logično da se raziđemo", izjavio je Marko.

On kaže da bi voleo da se drugi ljudi pomire sa tim.

"Ne bih voleo da se prave grupe 'Pomirite se' itd... Molim ljude da me niko ne pritiska i ne tera na neko pomirenje. Probali smo, dali sve od sebe, slažem se sa Lunom da smo dali sve, al ne ide i ćao. Ne možemo da guramo na silu nešto što ne ide. Ljubav postoji, ali nažalost - ta ljubav mora da se saseče", zaključio je Miljkovič.

