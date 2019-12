STEFAN ŽIVOJINOVIĆ OBJASNIO ŠTA SE STVARNO DEŠAVA SA NJIM I CECINOM PRIJOM! Zato su svi mislili da smo u vezi!

Stefana Živojinovića jedno vreme svi su spajali sa Cecinom prijom Bojanom Rodić, međutim, kako pevač ističe - oni su samo prijatelji. Šta više, on ceni da je zbog toga i krenula priča o njihovoj romansi.

Ipak, kako napominje, karijera mu je i dalje na vrhu liste prioriteta.

"Bojana i ja se poznajemo, prijatelji smo, pa su verovatno zbog toga pisali da smo u vezi. Zaista nikada ne bih tražio popularnost na taj način, da ne pomisli devojka da je to dolazilo sa moje strane", izjavio je on.

Kako kaže, titula najpoželjnijeg neženje mu veoma imponuje, ali ne planira uskoro da se ženi.

"Naravno da mi to laska, ali zaista je bilo previše devojaka sa kojima su me povezivali. Okej, možda nije strašno kada si muško da te non-stop spajaju sa nekim novim cicama, ali moram priznati da mi to u poslednje vreme malo smeta", iskren je bio Živojinović.

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

