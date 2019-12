OPTUŽILI SU JE DA MU JE RASTURILA BRAK! Sad se Sofija preselila u Madrid i evo iz kakvog LUKSUZA bodri Luku Jovića

Sofija Milošević, koji su nedavno javno priznali vezu, a sada su otišli korak dalje i već planiraju zajednički život u Madridu.

Fudbaler u ovom gradu živi već mesecima i zbog obaveza prema klubu nema nameru da se seli, ali je zato manekenka, kako bi mu olakšala, spremna da mu se pridruži i da se čak preseli u Španiju.

Sofija se ne odvaja od Luke, prati ga i velika mu je podrška na utakmicama gledala sa tribina, o čemu je izveštavala svoje pratice na društvenoj mreži Instagram.

Dok je bodrila svog izabranika ona je uz snimak stavila emotikon srca, pa pokazala da je između njih dvoje sada sve u najboljem redu.

- Zaljubljena sam. Ja sam jedno veliko dete, a Luka me je osvojio jer u sebi nosi to isto - detinju iskrenost. Deca u nama su se prepoznala. Optužili su me da sam mu rasturili brak, iako on nikada nije bio oženjen. Najvažnije je da nas dvoje znamo istinu i da smo srećni zajedno - rekla je pre nekoliko nedelja Miloševićeva.

