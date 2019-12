ACA LUKAS SE OGLASIO POVODOM ŠOKANTNE FOTKE: Ovo je prava istina o slici sa BELOM PRAHOM koja kruži društvenim mrežama

Pevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, prokomentarisao je fotografiju koja kruži internetom, na kojoj leži na kauču, a pored njega je sto sa kesicom belog praha.

Aca je na fotografiji bez majice, soba je jako osvetljena sunčevom svetlošću, pa je verovatno da nije nastala u poslednjih nekoliko nedelja.

"Fotografija je nastala davno, iz zezanja sa drugarima. Kakva droga, to je šećer! Mi smo se za***avali, a neko je sada to zloupotrebio, iz ne znam kog razloga. Zar mislite da bih ja posle svega što sam uradio u životu, dozvolio sebi ovako nešto? Ni kad sam to radio nije bilo moguće da ispliva neka ovakva fotografija, a ne sad. Boli me uvo, nemam za šta da se pravdam", poručio je folker u izjavi za Večernje novosti.

