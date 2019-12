EDISOVA ŽENA OBUKLA VENČANICU: Dok se Zilha šeta u BELOM, otkriveno od kada je njen muž sa DRAGANOM MITAR! ŠOK! (FOTO)

Zilha Karišik, žena Edisa Fetića mnoge je iznenadila kada se pojavila u venčanici.

Ona je fotografiju objavila na Instagramu, a reč je o jednoj reviji na kojoj je učestvovala.

S druge strane, Marko Đedović otkrio je šta zna o odnosu Dragane Mitar i Edisa Fetića.

"Tomović sada ima strategiju. Dragana i Edo su zajedno i ostaće zajedno. Njegova žena zna da su oni zajedno. On (Edo) je pre neko veče rekao da kada bi njegova žena podnela papire za razvod da bi se on odmah razveo. On je rekao da šta god Dragana uradi, da će on nju voleti, da ne bi podneo da ostane bez nje. Dragana i Edo su bili ove godine, to je bilo u tom trenutku je Siniša izbacio njene stvari. Oni su bili na letovanju, a to je izgleda Siniša načuo. Oni napolju idu zajedno, išli smo da pijemo kafu, Jovan oslovljava Eda sa "čika Edo", ispričao je Đedović.

