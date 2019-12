TADA NE ODGOVARAM ZA SVOJE POSTUPKE! Katarina Grujić surovo iskrena: Baš me izbaci iz takta kad mi OVO URADE!

Katarinu Grujić uglavnom viđamo lepo raspoloženu i sa osmehom na licu, međutim, ukoliko je neko pogleda u oči i slaže, kako kaže - ne odgovara za svoje postupke.

"Ljudi koji me gledaju u oči i lažu me... A verujte mi, ja to lako provalim. To može da me izbaci iz takta i onda ne odgovaram za svoje postupke", rekla je u "Premijeri" pevačica, koja je zbog posla, kako priznaje, zapostavila i studdije.

Ipak, ona i te kako planira da se vrati učenju i završi započeto.

"Nažalost, fakultet nisam završila. Završila sam dve godine i planiram u nekoj budućnosti da završim fakultet, ali učila sam kad je trebalo da učim", otkrila je ona.

