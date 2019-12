ČOLAKOVA MAJKA U ŠOK RAZGOVORU OTKRILA SVE! Ermina je zaljubljena u Đoganija, a u mog sina NIKAD nije bila!

Majka Baneta Čolaka, Jasmina, bez dlake na jeziku progovorila je o njegovoj vezi sa Ivanom Krunić, te Erminom Pašović, za koju tvrdi da nikad nije bila zaljubljena u njenog sina. Takođe, to što Ivana i Bane često razmenjuju nežnosti nimalo joj ne smeta, već to smatra normalnim.

Šta više, predstavlja joj veliko zadovoljstvo, jer zna da je njen naslednik srećan.

"Gledam i to je normalna reakcija dvoje zaljubljenih. Ono što me nervira jeste kada sam čula da sam ja insistirala da njih dvoje budu zajedno, što je totlana budalaština. To nije tačno. Među njima je planula strast i to je nešto što se nije moglo sakriti. Ono što je tačno jeste da mi se Ivana sviđa. Ona je devojka koja je kulturna, nikoga ne blati, ponaša se normalno, odmereno, čeka svoj red kada treba nešto da kaže, ne priča preko drugih, ne meša se svuda da bi bila u centru pažnje. Sponatana je i mnogo lepa. Normalno, kao i svima se desi da se nekada iznervira, ali nikada da nekog uvredi", počela je Jasmina.

Ona je dodala da je Ivana potpuno drugačija od Ermine, Banetove bivše.

"Definitivno Ermina i Bane nisu bili jedno za drugo. Ermina je imala drugi cilj za ulazak u 'Zadrugu'. Ona je ušla zbog Gagija. Nisam sigurna šta se tačno tu desilo, ali sam sigurna da tu ima emocija. Definitivno je zaljubljena u Gagija. Ima tu obostranih emisija, samo što se Gagi nije još otvorio", istakla je ona, a prema njenim rečima, Ermina se nikada nije ponašala "onako kako dolikuje devojci koja je zaljubljena."

"Kakva je to devojka koja odbija da se upozna sa majkom svog dečka, a dolazi da spava kod njega. Nije želela da se upozna sa nama. A, želeli smo da budemo gostoljubljivi prema njoj, kao što smo prema svima. Nisam, želela da virim iza zavese i gledam kako prolazi, a mogla sam. Videla sam je jednom samo na blic i to je bilo to", naglasila je Jasmina.

Na pitanje da li postoji određeni razlog zašto Ermina nije želela da upozna majku svog dečka, Jasmina kaže da se nije zbog toga ni potresla.

"Nisam ni želela previše da znam zašto nas nije upoznala. Nije me ni zanimalo. Negde mi je Bane rekao da mu je rekla da bi to upoznavanje značilo da je nešto ozbiljno. Od početka mi se nije to njeno ponašanje sviđalo", priznala je Jasmina.

Ona kaže da Ermina skriva dosta toga u odnosu sa Gagijem i da će se uskoro sve razotkriti.

"Ne želim da kažem da previše laže. To bi bilo grubo. Možda je na neki način muljator. Ima tu svašta. Definitivno nije ušla zbog Baneta. Ne može neko toliko dugo da se pretvara. Pašće uskoro maske, klupko se lagano odmotava i sve će se saznati. Verovatno će i Gagi progovoriti, pa će svima sve biti jasno. Drago mi je što je Bane sa Ivanom i što im u životu cveta", zaključila je ona.

