ŠOK INTERVJU MIKIJA ĐURIČIĆA Bez dlake na jeziku ispričao o životu sa NANOGICOM a kad je spomenuo Suzanu sve ZAPREPASTIO

Miroslav Miki Đuričić osuđenje na osam meseci kućnog pritvora pošto je u rijalitiju „Zadruga“ pretukao tadašnju devojku Suzanu Perović i bivšu partnerku Nadeždu Biljić.

Mikiju je sredinom leta stavljena nanogica, a sada je prvi put rešio da progovori o vremenu koje je proveo u kućnom pritvoru. Đuričić je otkrio koliko ima istine u spekulacijama da će mu uskoro biti ukinuta kazna kućnog pritvora, ali i da li je tačno da planira da uđe u treću sezonu rijalitija „Zadruga“.

Osim toga, Miki je otkrio u kakvim je sada odnosima sa Suzanom Perović i Nadeždom Bíljić, ali i šta planira da radi kada postane slobodan čovek.

Krajem juna stavili su ti nanogicu, sada su se pojavile informacije da ti je, nakon šest meseci, skidaju. Šta je istina? - Ma kakvo skidanje nanogice, to ništa nije istina! Još je nosim i tek u februaru ću moći da podnesem molbu za uslov da mi je skinu zbog dobrog vladanja, ali to ništa nije sigurno, možda ću morati da je nosim do isteka kazne. Zaslužio sam to.

Kako izgleda tvoj dan kada ne smeš da izlaziš uopšte napolje? Da li ti je dosadno? Meni nikada nije dosadno i kada sam bio slobodan, nisam puno izlazio. Od kada nosim nanogicu, život mi se mnogo promenio. Čitam, gledam filmove koji me zanimaju, razmišljam, pravim planove za novi život...

foto: Printscreen Youtube/AgroTV Srbija, Stefan Jokić

Da li ti je dozvoljeno da izlaziš? - Jeste, dva sata u toku dana mogu da budem van kuće. Od dva do četiri posle podne odem do kafića, popričam s prijateljima, prošetam se, provozam nekada bicikl, odigram neki tiket... Ne treba mi više od toga.

Ne osećaš se kao da si zarobljenik? - Služim kaznu, što znači da jesam zatvorenik. Ponekad mi je nezgodno jer ne smem da izađem kada želim i što ne mogu nigde da otputujem, ali navikao sam se.

Da li ti se nekad desilo da ostaneš napolju duže nego što smeš? - Hvala bogu, to mi se još nije desilo jer da jeste, policija bi odmah došla da me juri. Dovoljan je minut da zakasnim, pa da nanogica zapišti i tako signalizira policiji da nisam tamo gde treba da budem. Tada bi mogli da me uhapse, pa čak i da mi ne dozvole uslovno skraćenje kazne. Svašta loše može da se dogodi zbog kašnjenja i zbog toga se strogo pridržavam pravila.

Da li se kaješ i da li si pokušao da se izviniš Suzani i Nadeždi zbog batina? - Da, veoma se kajem. Nisam smeo sebi da dozvolim da udarim ženu. Žao mi je što sam ih povredio i što sam sebi ukaljao ime. O meni se pisalo kao da sam najveći siledžija i nasilnik. Sa Nadeždom se nisam čuo, pa joj nikada nisam rekao izvini, a Suzani jesam.

foto: Printscreen

Jesi li sa Suzanom u kontaktu? - Svašta se pisalo, a ništa nije istina. Suzanu nisam video otkad je izašla iz rijalitija. Čuli smo se jednom i ništa više. Niti smo u vezi, niti ćemo ikada biti. Ta žena me ne interesuje, ona živi svoj život u Beogradu ili ko zna gde, kao i ja svoj.

Da li to znači da si sada singl? - Pa gde da nađem devojku kada sam kod kuće ceo dan? Nemam vremena za to sada, kada budem imao nekoga, siguran sam da ćete čuti.

Pisalo se i da ulaziš u rijaliti? - Zasada ne razmišljam o tome. Uvek mi se desi da kada uđem u rijaliti, postanem neka druga osoba. Prošle godine sam doživeo nervni slom, ne želim da se vraćam na to.

Da li se čuješ sa ljudima sa kojima si bio rijalitiju? - Nemam prijatelje iz rijalitija, ti ljudi nisu na mom intelektualnom nivou, ne družimo se, ali su me mnogi zvali da vide kako sam, da li mi nešto treba. Neki su mi čak bili u poseti.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ko te je posetio? Da li ti je bilo drago što su ti došli? - Baš skoro su mi u poseti bili Ana Korać i David Dragojević, a dolazio mi je i Lazar Jeremić, Bane Čola ali moram ponovo da naglasim da mi ti ljudi nisu prijatelji.

Šta su ti onda pravi prijatelji rekli kada si zbog nasilja nad ženama izbačen iz rijalitija? - Moji drugari koji su tu celog mog života me nikada neće napustiti. Niko me nije osudio, ali su svi složni u stavu da to nisam smeo da uradim. Svestan sam toga i kajem se.

Koliko ti se život promenio od kada nosiš nanogicu? - Promenio se u smislu da sam svestan svojih grešaka, da ih više neću ponavljati. Ovo mi je bila opomena. Nisam divljak i siledžija kakvim me je javnost predstavila i to ću i dokazati.

Pa šta ćeš da radiš kada budeš skinuo nanogicu? - Počeo sam s prijateljem da pravim planove za posao sa mangulicama i ako sve bude kako treba, otvorićemo našu firmu u februaru.

Znači krećeš da se baviš stočarstvom? - Reč je o uzgoju svinja mangulica, ali na jedan poseban način. Na svojom imanju imam ih deset i one se hrane onim što nađu napolju, žirom, travom. Samo organska hrana. U svemu ovome imam partnera koji ima mnogo više iskustva u ovom poslu, a ja ću tu biti kao neki tajni partner. Ja sam čovek seljak, ovo je moj posao.

foto: Stefan Jokić, Printscreen Premijera

Kurir.rs/Vip/Foto Pritnscreen

