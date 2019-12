KARIĆ O OČEVOJ VELIKOJ PATNJI NIKADA NI REČ NIJE REKAO! Tada mu nije bilo leka, prošao je kroz sam PAKAO!

Stefan Karić u žiži javnosti našao se dok je još bio u vezi sa manekenkom Dijanom Milojković, koja se lavovski borila sa opakom bolešću. On je razne detalje umeo da iznese u javnost i bio joj je ogromna podrška, ali nesrećna devojka na kraju je izgubila bitku. Karića je to veoma pogodilo, iako u tom trenutku već nisu bili par.

S druge strane, o očevoj patnji nikada ni reč nije rekao. Kako mediji prenose pisanje Stara, njegov otac Osman devedesetih godina "zakačio" je hepatitis C, koji mu je kroz nekoliko godina napravio sam pakao od života.

"Moj muž je '90-ih godina bio u paklu... Znali smo da ima hepatitis C kao i mnogi njegovi prijatelji, ali nije osećao nikakve tegobe. U to vreme za taj virus nije bilo leka i nekako smo zatvarali oči pred tim. Bilo mu je dobro, osećao se odlično i negde smo to potiskivali", pisala je, navodi se, njegova supruga Kristina na svom blogu, dodajući da se stanje iskomplikovalo kasnije, kada je Osman završio u bolnici zbog jetre.

"Šta da vam kažem na tu temu, a da sebe ne ugrozim, mnogi će razumeti, ali će mnogi i jedva dočekati da me razvlače po novinama. Mada okej, nije me sram pisati o svemu što je bilo, a u vezi je mog života i opstanka u istom. Nadam se da ću mnogima pomoći u izlečenju te bolesti od koje se nekada umiralo, a sada se leči kao običan virus gripa zahvaljujući lekovima koji su napravljeni, samo što toga mnogo ljudi nije ni svesno", poručio je sam Karić za spomenuti nedeljnik, dodajući da se izlečio pre nekoliko godina.

