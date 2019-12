PRATILI SU ME OD TRAFIKE, POKUŠALI DA SILUJU: Udario me je pesnicom u glavu, PALA SAM, a danas je znamo po TVERKOVANJU

Zoricu Antić, poznatiju kao Low Z, gledaoci upoznali kada je tverkovala u formatima "Ja imam talenat" i "Pinkove zvezde All Talents", a pre četiri meseca se oglasila na društvenim mrežama i otkrila jezivo iskustvo koje je preživela.

"Ne znam koliko je pametno da o ovome pišem na društvenim mrežama, jer generalno, svoj privatni život ne izlažem javnosti… U ponedeljak uveče su me pratila četiri mladića u 00:30 h (u to vreme sam se vraćala iz plesne škole). Pre svega toga, jedan od njih mi je slao jako uvredljiv i uznemiravjući sadržaj poruka, sa po kojom pretnjom, ali pošto jako puno muškaraca dnevno blokiram zbog konverzacije (deco izvini) "Silovaću te!", "Je*aću te!" slike polnih organa i slično, odlučila sam da i taj kontakt blokiram", napisala je tada Zorica.

"Pratili su me od trafike (gde izlazim iz autobusa) do zgrade. I kada sam bila već ispred ulaza, jedan od njih me je verbalno napao, da sam ovo, da sam ono, da uđem u kola, milom ili silom, i još mnogo toga, pošto od straha koji sam doživela, imam rupe u sećanju. Minut pošto se on drao na mene, izašla su još trojica, sa namerom da me uguraju u auto uz nastavak vređanja mene naravno…", otkrila je tada Zorica.

"Žensko sam, sama sam, nije nimalo naivno. Počela sam da se branim rečima i poletela ka ulaznim vratima, da otključam interfon i zatvorim ta ista vrata da ne mogu da uđu… Međutim, stigao me je i pesnicom udario u glavu, gde sam pala i dobila potres mozga. Tada su pobegli. Nadležni reagovali nisu, nije bilo kamera. Trafika takođe kamere nije imala jer su me tu čekali. Ne znam šta da kažem povodom ovoga, od ponedeljka ne spavam bez noćnih mora, strah me je da izađem na ulicu, glavobolje i vrtoglavice sam sve do juče imala nesnosne…", napisala je.

