ŠAŠIĆ BRUTALNO ISPROZIVAO ACU ZBOG BELOG PRAHA: Njega šećer spušta, a mene podiže! Čeka se odgovor Lukasa! ZGROMIĆE GA!

Željko Šašić je žestoko isprozivao Acu Lukasa zbog fotografije sa belim prahom koja je već danim hit na društvenim mrežama. Dok Lukas tvrdi da se na stočiću ispred njega nalazi kesica šećera, njegov ljuti rival ubeđen je da to nije istina.

- Mislim da je svima jasno šta je to pored njega. Kakav crni šećer i vanilice?! Kao mali sam obožavao te kolačiće sa prah šećerom. Međutim, to što je pored Lukasa mi uopšte ne deluje slatko. Mene, inače, šećer "diže", a vidim da Acu taj njegov spušta, čim je on prilegao - kaže Šašić i dodaje da nikada nije probao drogu.

- Imao sam priliku da probam sve i svašta, ali me to nije zanimalo. Ne drogiram se, nemam nikakav porok, a za Novu godinu ću nazdraviti čašom alkohola.

Nakon što je pre nekoliko dana fotografija Lukasa sa belim prahom preplavila društvene mreže, folker se oglasio i ispričao svoju verziju.

Kurir.rs/Informer

foto: Vladimir Šporčić

Kurir