SAMO U TRAVELLAND-U : TOP NOVOGODIŠNJA AKCIJA ZA LETOVANJE U GRČKIM HOTELIMA !

U duhu praznika, dok svi željno iščekuju Deda Mraza, turistička agencija „Travelland“ donosi fenomenalne ponude i sjajna sniženja. Za sve Vas koji već sada razmišljate o letovanju očekuje Vas veliki izbor grčkih hotela sa cenama sniženim i do 60 odsto, a zbog velikog interesovanja su Vam vrata agencije otvorena i u nedelju 29. decembra od 10 do 17 časova.

Hotel Aqua Mare Resort 3+* se nalazi na privatnoj plaži u mestu Melisi, u jednom od najlepših područja Korinta. Sobe hotela su prostrane, sa predivnim pogledom na more i planine. Na terasi hotela se možete sunčati i uživati uz besplatan engleski doručak, u večernjim satima se možete opustiti u baru na plaži, a za odličan provod i ples do kasno u noć tu je noćni klub. Uz popust do 28%, 7 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti već od 485€!

foto: Promo

Na odličnoj lokaciji, u centru Nei Porija, smešten je Olympic Star Hotel 4* , koji se svake godine nagrađuje plavom zastavicom zahvaljujući prelepoj peščanoj plaži. Gostima nudi: restoran, tavernu, besplatan internet, dečje igralište, organizovanje ekskurzija. Lokacija hotela je idealna za obilazak predivnih mesta kao što su Dion, Litohoro i planina Olimp. Ne propustite specijalnu ponudu – polupansion po ceni noćenja sa doručkom i popust do 33%!

foto: Promo

Hotel Coral Blue Beach 3 * nalazi se u mestu Gerakini beach na Sitoniji, na uređenoj zelenoj površini. Pored stalno otvorene recepcije, gostima nudi lobi bar i bar na plaži, restoran na plaži, parking, mini market, sefove za čuvanje dragocenosti, TV salu, internet kutak, bežični internet(besplatan u javnim prostorijama), igralište za decu, teren za odbojku na pesku. Uz popust do 33%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 489€!

foto: Promo

Nedavno renovirani Kronos hotel 3* nalazi se u centru Platamona. Hotel ima jedan bazen za odrasle i jedan dečji bazen, a opremljen je udobnim ležaljkama i suncobranima. Ostali sadržaji uključuju dečije igralište, mini klub, mini market, internet kutak s pristupom bežičnom internetu, TV salu, poštu, salu za sastanke, salon lepote. U hotelskoj piceriji i restoranu služe se ukusna jela internacionalne kuhinje, a u jelima grčke kuhinje možete uživati u taverni. Uz popust do 33%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 13 godina možete platiti 355€!

foto: Promo

U predrgađu Patre nalazi se Porto Rio 4* , okružen zelenilom. U ponudi hotela su: restorani, barovi, bazeni, dečje igralište, teniski teren, SPA i velnes centar. Sobe su prostrane i skladno uređene. Usluga je dobra, ishrana raznovrsna, a tu je i animacija gostiju. Aktuelan je popust do 35%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti 530€, a očekuje Vas i dodatnih 7% popusta na celokupne uplate!

foto: Promo

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4* . Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. U ovom hotelu možete uživati u punom pansionu po ceni polupansiona, uz 23% popusta i dodatnih 5% za celokupne uplate!

foto: Promo

Aristoteles Beach Hotel 4* je šarmantni hotel smešten u mirnom delu Atifosa. Nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža prelepi pogled na more i privatnu plažu. Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju, gostima hotela su na raspolaganju: bazen, restoran, barovi, mini market, tereni za košarku i tenis, šah, kao i besplatan parking. Za ovaj hotel očekuje vas popust do čak 62% !

U samom centru Pefkohorija, izuzetno popularnog letovališta, nalazi se Pelli Hotel 3* , ali uprkos tome uspeva da zadrži mirnu i prijatnu atmosferu. Gostima su na raspolaganju: restoran, barovi, dečji i bazen za odrasle, wireless internet, salon lepote i frizerski salon. Sobe su klimatizovane i poseduju sopstveni balkon. U ovom hotelu možete uživati uz popust do 47%!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Uz popust od 53%, 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti 399€, a tu je i dodatnih 5% popusta za uplate u celini!

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. Aktuelan je popust od 53% pa 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti od 285€, a tu je i dodatnih 5% popusta za uplate u celini!

Ukoliko planirate letovanje po najpovoljnijim cenama, pravi je trenutak da iskoristite ovu fenomenalnu novogodišnju akciju! Samo za Vas prostorije turističke agencije “Travelland” biće otvorene i u nedelju 29. decembra od 10 do 17 časova.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“ , na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram .

foto: Promo

Promo tekst

Kurir