ANABELA OTKRILA SVE DETALJE RAZVODA OD ANDREJA: Evo kakav su papir POTPISALi, a njena izjava o bivšem sve će PORAZITI

Pevačica Anabela Atijas pre tri meseca otkrila je u javnosti da se razišla od supruga Andreja Atijasa, a pre dva dana su se i zvanično razveli.

Ona je otkrila kako se oseća posle okončanja braka i koji su detalji razvoda.

"Dobro sam jer znam da ću u Andreju uvek imati prijatelja, kao i on u meni. Nekoliko puta sam rekla da nama ljubav nije bila problem, već da naša razmišljanja u vezi s mnogim stvarima nisu bila ista. Najbolje i najpametnije je bilo da se raziđemo. Pošto je on otac moje Blankice i što smo se mirno razišli, on će moći uvek da je viđa. Nećemo mi da se opterećujemo pravilima da kod mene bude pet dana, a kod njega dva. Sud je dodelio starateljstvo meni, a Andrej može uvek da dođe kod nas i bude sa njom koliko god želi", otkriva Anabela i dodaje da je Andrej nije više njen muž, ali je i dalje član njihove porodice.

"Iako više nismo u braku, Luna i Nina njega obožavaju i gledaju na njega kao na drugog tatu. Nikada neće moći da se promeni njegov status, Andrej će uvek biti naša porodica. Za nas je uradio stvari koje nikada neću moći da zaboravim, on je moj najbolji prijatelj. Kao što je on bio tu za mene i ja ću uvek biti njegov oslonac. Tako je bilo i kada je bio na lečenju od alkoholizma. Mnogo sam ponosna na njega što se opredelio za takav korak i što se vratio na pravi put", ispričala je pevačica.

