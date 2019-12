NEMAŠ 60 GODINA, SMRŠAJ, ŠTA JEDEŠ TOLIKO! Nadica oplela po Darku Laziću zbog SALA! Ide na smanjenje želuca!

Koleginica i prijateljica Darka Lazića, Nadica Adamov, samo hoće na sve načine da ga trgne, kako bi počeo bolje da vodi računa o svom zdravlju.

"Darko se nestvarno ugojio, katastrofalno je šta je sebi dozvolio. Radi sad, super je kakav je bio i ranije, oporavlja se, ali mora da smrša. Noga mu nije stabilna, zbog čega je u problemu", kaže Nadica Ademov, koja ga nimalo ne štedi.

"Mnogo ga kritikujem, bolje da ne čujete! Kažem mu "Je*o te život, nemaš 60 godina, smršaj, šta jedeš toliko." On kaže da voli da jede i da će u februaru ići da operiše želudac. On misli to tako može, suzi želudac i gotovo. Prvo je trebalo posle koncerta, pa je pomerio za februar, a onda će da pomeri za april", .

"Darko je video ko su mu pravi prijatelji, a koji nisu, za takve ljude nemam komentar. Mi radimo isti posao, umorni smo, neispavani, stalno na putu, popije se po koja čašica i nemam opravdanje za te ljude koji su mu okrenuli leđa. Sram ih bilo", završava Nadica.

