JOŠ NIJE DOŠAO DAN DA UMREM! Balašević: Nije gotovo dok debeli ne otpeva šta ima!

Đorđu Balaševiću ni infarkt ne može ništa. On je u četvrtak održao koncert u Zagrebu i obratio se publici, pa je progovorio i o svom zdravlju.

- A di ste vi? Imao sam neku situaciju, kako bi Amerikanci to rekli, i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one „last words“ (poslednje reči). Malo me je iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u belom i razmišljao šta da kažem i znao sam šta ću reći: „Dobro veče, Zagrebe“. Svako verovatno doživi dan kad shvati da su svi stihovi napisani, ali ja sam došao da vam kažem: „Taj dan još nije došao“. Nije gotovo dok debeli ne otpeva šta ima - rekao je Balašević, nakon čega je usledio gromoglasni vrisak.

Podsetimo, pre nešto više od mesec dana Balašević je imao infarkt i bio je hospitalizovan na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde su mu doktori ugradili četiri stenta.

