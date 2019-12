PRETUKAO JU JE ZBOG LJUBOMORE?! Katarini Živković nije bilo lako da progovori o ovome: Zbog bivšeg je prošla kroz PAKAO!

Ljubavni život Katarine Živković svojevremeno je bio i više nego dramatičan. Naime, pevačica je zbog jednog bivšeg prošla kroz pakao, pošto je došlo do fizičkog napada. Ona ne govori mnogo o svom privatnom životu, te joj je ovo oglašavanje svakako palo veoma teško.

Pre tri godine je, naime, priznala da je do batinanja zbog ljubomore. Od tada, ona beži od ljubomornih i posesivnih.

"Ne volim da pričam o tome, ali reći ću ukratko. Jedan bivši dečko me je pretukao zbog ljubomore. To je bilo pre nekih sedam godina i mnogo se kajem što ga tada nisam prijavila policiji. Mislim da ću se zauvek kajati što sam to samo tako pustila da prođe. Zaboraviti ne mogu. Sada kada razmišljam o tome, ne znam zašto nisam otišla u policiju" ispričala je Staru ona tada, te otkrila šta je naučila iz nemilog iskustva.

"Da se razumemo, onoga ko digne ruku na žensko ne možeš nazvati muškarcem. Sada mnogo pažljivije biram i bežim od ljubomornih i posesivnih. Tada sam bila mlađa i takvo ponašanje mi je u početku imponovalo. Danas bih znala šta da preduzmem u takvoj situaciji", zaključila je ona.

Inače, veliku prašinu u javnosti podigla je Kaćina veza sa manekenom Banetom Jankovićem, sa kojim je u ljubavi bila od 2010. do 2014. godine. Smuvali su se tokom učešća u "Farmi", a pisalo se i da mu je pevačica posvetila nekoliko pesama. Nakon što su raskinuli, Bane je upoznao sadašnju suprugu Mirjanu Dimović, sa kojom se potom venčao i sa njom dobio ćerku.

Katarina je sredinom 2016. uplovila u vezu sa fudbalerom Borkom Veselinovićem, koji iza sebe ima brak i dete. Pričalo se da će stati na ludi kamen, a pevačica je svojevremeno isticala kako je presrećna pored Borka.

"Mogu samo da vam kažem da sam srećna i da uživam pored Borka. Nas dvoje smo se pronašli i ne bih da ureknem tu idilu", izjavila je ona u tom trenutku.

I fudbaler je tada izjavljivao da planira da oženi Kaću.

"Samo zbog Katarine sam ostao u Srbiji, želim da je oženim", pričao je on, međutim, raskinuli su posle samo dva meseca veze.

Svađu su, kako se navodilo, prouzrokovali razni tračevi koji su dolazili do Borka a koje on više nije želeo da trpi.

Kurir.rs, M.G/Star/Blic

