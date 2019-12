PANIKA I ŠOK! NOĆU SAM ZVALA PSIHIJATRA I MISLILA DA ĆU UMRETI: Slavica Ćukteraš otkrila kroz kakav PAKAO je prošla!

Slavica Ćukteraš obećala je svima da će snimiti video o borbi sa anksioznošću, što je sada i učinila.

Ona kaže da joj se to prvi put desilo na jednom od nastupa u Las Vegasu, kada je osetila gušenje, pa je legla na beton jer drugačije nije mogla da se izborim sa tim stanjem.

foto: Damir Dervišagić

"Nakon par meseci mučenja otišla sam kod neuropsihijatra koji mi je ustanovio da patim od anksioznosti i napada panike, kao i da to nije bolest nego stanje, i da se leči. Dve godine sam išla na redovne razgovore sa neuropsihijatrom i koristila terapiju. Za sve to vreme sam prolazila kroz unutrašnji pakao jer sam konstantno morala da idem na snimanje emisija, festivale, nastupe... Tada sam bila u jeku popularnosti. Plašila sam se da uđem u avion, bojala sam se da izađem na scenu. Znala sam u ponoć da zovem psihijatra jer sam mislila da ću umreti ako se popnem na binu. Nisam htela da odustanem i polako sam počela da pobeđujem to stanje, što nije nimalo lako", rekla je Slavica.

foto: Ana Paunković

"Mnogih nastupa se nisam sećala. Panika je bila tolika da me je dovodila do stanja šoka. Ponekad sam odlazila na nastupe i u tom stanju ih održavala, pred nekoliko hiljada ljudi, a da niko nije primetio kako se osećam. Sa druge strane, kada bih otkazala nastup osećala bih se kao da ništa u životu nisam postigla jer sam se fokusirala na negativne stvari. Još su u to doba mediji pisali o meni sve i svašta. Tada sam imala 20 godina, a sada imam skoro 35. Istrenirala sam svoj um i sebe, povratila sam svoju energiju. Mislim da sam izašla iz začaranog kruga jer mi se te epizode više ne ponavljaju, a sve i da se dese znala bih kako da odreagujem i da ih pobedim", zaključila je Ćukterašova na svom "Jutjub" kanalu, uz napomenu:

"Ako mene, kao javnu ličnost, ovo stanje nije omelo da obavim mnogo zadataka koji su bili preda mnom, nadam se da neće ni vas. Ne uvlačite se u kuću, ne povlačite se u sebe, znam da možete da se izborite sa tim!"

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

