MORAM DA SE SUZDRŽIM DA NE NASTAVIM DALJE: Pejović iskreno o ALKOHOLU, porodici, a njega je prvo poljubio za NOVU GODINU

Aco Pejović u 2020. godinu ušao je radno, a otkrio je i koga je poljubio u najluđoj noći.

"A ja sam puno puta rekao već koga sam poljubio, kad odbrojimo te poslednje sekunde, prvi čovek koji je do mene je moj kum, moj gitarista, a koga ću prvo nego svog kuma da pozdravim i čestitam. Ako je tu moja supruga, onda je ona sledeća i tako dalje. Što se tiče supruge, mi imao interne poruke koje vama neće značiti. Ona retko ide, a poruke su uglavnom vezane za zdravlje", rekao je Aco.

Pevač je priznao da već 75 dana ne pije, ali i koja je prva odluka koju je doneo u 2020.

"Ja sam već to pričao, jedno 75 dana je danas kako nisam pivo, a danas je prva odluka da popijem čašu vina, a da se uzdržim da ne nastavim dalje", iskren je bio pevač.

Na samom kraju, Aco je ispričao anegdotu kada se maskirao u Deda Mraza zbog svoje dece.

"Kad su mi klinci bili mali, to sam malo češće radio u to vreme, tad su ukapirali da Deda Mraz postoji. Ja istrčim na terasu, pa kroz prozor ostavim poklone ispod jelke, pa supruga uvede decu a ja mašem i spuštam se lagano ispod prozora jer kao Deda Mraz je otišao i onda skinem sve sa sebe od toga i kao foliram se da sam propustio to", rekao je Aco.

