MOJ SIN JE ZAPOMAGAO, NIJE MOGAO DA STANE NA NOGE! Viki Miljković preživela DRAMU usred NOĆI! Andreju se stopala zgrčila

Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške preživeli su svojevremeno pravu dramu kada je njihov tada sedmogodišnji sin jednog jutra ostao paralizovan. Kada se zdravstveno stanje Andreja Taškovića pogoršalo, on nije mogao da stane na noge jer su mu stopala zgrčila, a potkolenice bile tvrde kao kamen, ispričala je tada pevačica.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

- Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama... Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lek. Išli smo kod lekara, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me njegov plač: Zapomagao je kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni - ne ponovilo se! - rekla je svojevremeno Viki u intervjuu za jedan magazin.

Kako je navela, odmah joj je bilo jasno da je reč o mišićnom spazmu, ali nije mogla da razume zašto se dešava u oba donja ekstremiteta. Na sreću, analize su pokazale da su u pitanju virusi koji su podivljali u telu deteta, a njihova vrednost bila je uvećana 30 do 40 puta u odnosu na dozvoljeno.

Srećom, maleni Andrej se potpuno oporavio, sasvim je zdrav.

foto: Pritnscreen

