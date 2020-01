NE MOGU TOME DA STANEM NA PUT! JA SAM ŽENA: Marija Kilibarda priznala šta joj OPASNO SMETA kod muškaraca!

Marija Kilibarda otkrila je da joj je u pojedinim momentima smetalo kada je zovu "ortakom" ili "bratom".

Voditeljka ističe da ne zna zbog čega je muškarci uvek doživljavaju kao druga.

"Nemam odgovor na to pitanje. Samo znam da mi je u jednom trenutku to zasmetalo jer možda neki momak koji ti se dopadne dođe i kaže: "Jao, vidi Mara brat". Okej. U stvari, devojke i žene na brdovitom Balkanu u startu kada malo odskaču u frekvenciji, stavu, probojnosti, načinu, ponašanju... ako smo malo bučnije ili se malo jasnije izražavamo, te imamo svoje mišljenje, onda odjednom dobijemo komentar: "Ovo je muška energija". Ako to neko tako doživljava, ja ne mogu tome da stanem na put. Obožavam to što sam žena, ponosna sam vlasnica svog pola i to što sam malo bučnija i što volim da se ženski glas daleko čuje, to ne znači da sam brat i da sam ortak. Ne, ja sam žena koja je glasna.

Marija je otkrila i šta za nju predstavlja ljubav.

"Ima toliko vrsta ljubavi. Ljubav je život, sve što nas okružuje. Ljubav možeš da nađeš u svakom svom danu, u svakom elementu dana, prijateljstvu, poslu, partneru, članovima porodice... Ljubav je sve i svuda. Zavisi gde i kako ih tražiš šta ti treba i šta si ti spreman da daš. Mislim da sam prva od svih svojih drugarica pričala o roditeljstvu i o deci, a znaš kako - kada nešto mnogo želiš, život te smiruje i stišava i verovatno čeka svoj pravi trenutak i pravu osobu.", rekla je voditeljka i dodala da li ume da flertuje:

"Ja sam jako smotana po tom pitanju. To je mnogo smešno kada uzmem da flertujem. Ne, ne, ne. To ne želite da vidite. Verovatno i taj neko kome je to usmereno ne prepozna to kao flert. Mnogo sam smešna."

