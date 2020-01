PEVAČICA PONOVO PREKRŠILA SUDSKU ODLUKU: Severina mora da plati Milanu 2.500 €!

Severina Kojić najavila je da će dati sve od sebe da preinači prošlogodišnju sudsku odluku po kojoj njen sin živi sa ocem Milanom Popovićem, a nju viđa dva puta nedeljno i svaki drugi vikend. Međutim, ona ne prestaje da pravi pogrešne korake.

Naime, iako je pevačici zabranjeno da javno prikazuje slike deteta, ona se ponovo oglušila o tu meru. Ona nikako nije smela da objavi fotografiju sa sinom za Novu godinu, čak ni s pokrivenim očima. Ali to nije sve - ovo je treća objava koju je pevačica postavila na društvene mreže otkako je doneta pomenuta sudska odluka. Zbog toga što ju je prekršila, snajka Dragana Kojića Kebe će morati kralju bakra da plati 20.000 kuna iliti skoro 2.500 evra.

foto: Instagram

Podsetimo, Kojićeva se odmah nakon presude oglasila na svom Instagram nalogu tako što je objavila zajedničku sliku s naslednikom, ispod koje je napisala emotivnu poruku. Mesec dana posle toga hrvatska pevačica je sa suprugom Igorom Kojićem i sinom otputovala u Grčku i tada je postavila sliku deteta. Doduše, sina je fotografisala s leđa, ali ni to, prema rečima našeg izvora dobro upućenog u ceo slučaj, nije smela da uradi. - Severina pravi ozbiljne greške. S jedne strane se buni što sada manje viđa dete, a s druge sama daje povoda za to tako što ne poštuje odluke suda. Umesto da se promeni, ona nastavlja da tera po svom. Ne znam zbog čega se tako ponaša i zašto je neko iz njenog tima advokata i PR stručnjaka ne posavetuje i ukaže na to da greši - završava naš sagovornik.

foto: Nebojša Mandić

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali do zaključenja broja niko nije odgovarao na naše pozive. S druge strane, Popović je bio nedostupan.

ŠTA JE SUD ZAMERIO SEVERINI: - Odbijanje saradnje s institucijama - nedolazak na ročišta, neodazivanje na pozive centra za socijalni rad - Vređanje učesnika procesa - službenicu centra nazvala kravetinom, Milana seljačinom, svađala se sa sudijama - Škola je podigla prijavu zbog zanemarivanja prava deteta - Nepoštovanje i nesaradnja s Popovićem kao starateljem - Medijsko eksponiranje maloletnog deteta

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir